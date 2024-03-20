Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Угальде — самый подорожавший игрок РПЛ по данным Transfermarkt

вчера, 19:59

Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов РПЛ.

Самым подорожавшим игроком стал нападающий «Спартака» Манфред Угальде (+3 млн евро, теперь он оценивается в 8 млн). Далее идут форвард Константин Тюкавин («Динамо», +2 млн, 12 млн) и нападающий «Зенита» Артур Гимараеш (+2 млн, 12 млн).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Угальде — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES
Вчера, 00:59
CIES назвал самых дорогих футболистов из лиг, не входящих в топ-5
19 марта
ОфициальноМедиалига объявила о появлении нового генерального партнёра
19 марта
«Ливерпуль» решил создать сеть из нескольких клубов
18 марта
Владелец «Лацио» опроверг слухи о продаже клуба
18 марта
Transfermarkt назвал самых дорогих игроков от каждого клуба 1/4 ЛЧ
17 марта
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:47
Он сыграл всего три матча. Когда успел подорожать, по каким параметрам это подсчитали-большая загадка...
nubom
nubom
вчера в 20:46
Перчатка на бутыле принимает форму. К первому апреля можно накрывать стол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:21
Угальде...великий Манфред....
Дорожает.......По миллиону за матч...
Чтоб догнать Холанда по стоимости...Угальде осталось сыграть за Спартак всего 172 матча...
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:16, ред.
Угальде по сути никак себя ещё не проявил по-настоящему, а уже подорожал на 3 ляма. Да, активный, старается, молодец, но пока ни одного результативного действия в РПЛ у него нет. Пора начинать забивать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:08
Уже значит и продавать пожно...)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:05
Хорошая смена Квинси Промесу !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 