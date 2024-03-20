Угальде — самый подорожавший игрок РПЛ по данным Transfermarkt

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вчера, 19:59

Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов РПЛ .

Самым подорожавшим игроком стал нападающий «Спартака» (+3 млн евро, теперь он оценивается в 8 млн). Далее идут форвард («Динамо», +2 млн, 12 млн) и нападающий «Зенита» (+2 млн, 12 млн).