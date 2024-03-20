Угальде — самый подорожавший игрок РПЛ по данным Transfermarkt

Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов РПЛ.
Самым подорожавшим игроком стал нападающий «Спартака» Манфред Угальде (+3 млн евро, теперь он оценивается в 8 млн). Далее идут форвард Константин Тюкавин («Динамо», +2 млн, 12 млн) и нападающий «Зенита» Артур Гимараеш (+2 млн, 12 млн).
Дорожает.......По миллиону за матч...
Чтоб догнать Холанда по стоимости...Угальде осталось сыграть за Спартак всего 172 матча...
Дорожает.......По миллиону за матч...
Чтоб догнать Холанда по стоимости...Угальде осталось сыграть за Спартак всего 172 матча...