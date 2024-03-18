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«Ливерпуль» решил создать сеть из нескольких клубов

вчера, 21:00

«Ливерпуль» намерен запустить сеть из нескольких клубов.

По информации The Liverpool Echo, владельцы клуба, компания FSG, смогли убедить вернувшегося в коллектив менеджера Майкла Эдвардса приступить к реализации плана по созданию сети из нескольких дочерних коллективов.

Эдвардс недавно был назначен новым исполнительным директором «Ливерпуля», и теперь в его обязанности входит формирование для FSG бизнес-модели с несколькими клубами. Эдвардс полагает, что будет способен добиться успеха в этой задаче.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:26
чтобы катать с ними договорняки
bx6934r52xpy
bx6934r52xpy
вчера в 22:24
Это что то новенькое! Посмотрим на результат???
shlomo
shlomo
вчера в 21:32
Ничего личного.... только бизнес. Надеюсь руководство Ливера знает что делает...
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:24
Это будет большой резерв.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:14
Саутгемптон один из первых должен войти в этот список
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 21:02
«Ливерпуль» решил создать сеть из нескольких клубов, ради бизнеса можно.
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