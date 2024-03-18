«Ливерпуль» решил создать сеть из нескольких клубов

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вчера, 21:00

«Ливерпуль» намерен запустить сеть из нескольких клубов.

По информации The Liverpool Echo, владельцы клуба, компания FSG, смогли убедить вернувшегося в коллектив менеджера Майкла Эдвардса приступить к реализации плана по созданию сети из нескольких дочерних коллективов.

Эдвардс недавно был назначен новым исполнительным директором «Ливерпуля», и теперь в его обязанности входит формирование для FSG бизнес-модели с несколькими клубами. Эдвардс полагает, что будет способен добиться успеха в этой задаче.