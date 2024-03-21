«Манчестер Сити» может продать Джека Грилиша

1711004069

сегодня, 09:54

Полузащитник может покинуть «Манчестер Сити».

«Горожане» могут продать футболиста этим летом, чтобы собрать средства на укрепление состава.

Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» летом 2021 года за 117,5 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 27 матчей за «горожан», в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.