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«Манчестер Сити» может продать Джека Грилиша

сегодня, 09:54

Полузащитник Джек Грилиш может покинуть «Манчестер Сити».

«Горожане» могут продать футболиста этим летом, чтобы собрать средства на укрепление состава.

Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» летом 2021 года за 117,5 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 27 матчей за «горожан», в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:18
Смешно конечно же звучит " продать Грилига, чтобы собрать средства на укрепление состава" )))
Просто, что бы не усугубоять ситуацию с ФФП(а у них там более ста нарушений) решили бросить пыль в глаза инспекции и якабы показать, что они не только за дорого покупают, но и продают.....
Что касается продажи Грилиша, интересно кто его купит и за сколько?! Игрок он толковый, правда характер не ахти какой и вот это может стать проблемой в поиске нового клуба
112910415
112910415
сегодня в 11:08, ред.
за него сейчас хорошие деньги не выручить ...
операция не будет выгодной !
htkh9qx6kqps
htkh9qx6kqps
сегодня в 10:19
Получится колоссальный убыток от такой продажи.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:18
Много за него не дадут, скоро 29 годков, сезон не очень проводит.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:18
Кто же его купит? Саудитам не нужен, бухает слишком много)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:09
Лямов 70 наверное дадут за него.
drug01
drug01
сегодня в 09:59
Если есть такая возможность то можно так поступить
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