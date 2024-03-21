«Манчестер Сити» может продать Джека Грилиша

Полузащитник Джек Грилиш может покинуть «Манчестер Сити».
«Горожане» могут продать футболиста этим летом, чтобы собрать средства на укрепление состава.
Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» летом 2021 года за 117,5 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 27 матчей за «горожан», в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Просто, что бы не усугубоять ситуацию с ФФП(а у них там более ста нарушений) решили бросить пыль в глаза инспекции и якабы показать, что они не только за дорого покупают, но и продают.....
Что касается продажи Грилиша, интересно кто его купит и за сколько?! Игрок он толковый, правда характер не ахти какой и вот это может стать проблемой в поиске нового клуба
Просто, что бы не усугубоять ситуацию с ФФП(а у них там более ста нарушений) решили бросить пыль в глаза инспекции и якабы показать, что они не только за дорого покупают, но и продают.....
Что касается продажи Грилиша, интересно кто его купит и за сколько?! Игрок он толковый, правда характер не ахти какой и вот это может стать проблемой в поиске нового клуба