Джо Коул предложил «Челси» подписать Модрича и Крооса

Бывший футболист «Челси» Джо Коул предложил лондонскому клубу подписать полузащитников «Реала» Луку Модрича и Тони Крооса.
На месте «Челси» я бы попробовал подписать опытных футболистов. У Модрича истекает контракт с «Реалом». Не хотел бы он приехать и сыграть в АПЛ ещё один сезон? Он всё ещё выступает за «Реал», Лука сильно помог Камавинга, Тчуамени и Вальверде, оказав огромное влияние на молодых футболистов.
Тони Кроосу 34 года. Хочет ли он проверить себя в таком возрасте? Приехать в Англию и помочь молодому составу «Челси».
посмотреть, как будет действовать, совсем не похожая на Реал команда,хочется! Я вот Кросса на Евро-24 с нетерпением жду, с
ним Германия другая...!!!
посмотреть, как будет действовать, совсем не похожая на Реал команда,хочется! Я вот Кросса на Евро-24 с нетерпением жду, с
ним Германия другая...!!!
Лука побежит в пески, если второй раз позовут, что маловероятно, жена уже завизировала его командировку и "вынесла ему моск"!)
Лука побежит в пески, если второй раз позовут, что маловероятно, жена уже завизировала его командировку и "вынесла ему моск"!)