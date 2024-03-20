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Джо Коул предложил «Челси» подписать Модрича и Крооса

сегодня, 13:35

Бывший футболист «Челси» Джо Коул предложил лондонскому клубу подписать полузащитников «Реала» Луку Модрича и Тони Крооса.

На месте «Челси» я бы попробовал подписать опытных футболистов. У Модрича истекает контракт с «Реалом». Не хотел бы он приехать и сыграть в АПЛ ещё один сезон? Он всё ещё выступает за «Реал», Лука сильно помог Камавинга, Тчуамени и Вальверде, оказав огромное влияние на молодых футболистов.

Тони Кроосу 34 года. Хочет ли он проверить себя в таком возрасте? Приехать в Англию и помочь молодому составу «Челси».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 15:05
В Англии пенсии выше чем в Испании?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:37
Джо троллит Боули
Вещий
Вещий
сегодня в 14:37
Идей из разряда фикс.... ни того ни другого не подпишут.
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:22
...а всё таки, где- нибудь, в каком- нибудь, но вместе,
посмотреть, как будет действовать, совсем не похожая на Реал команда,хочется! Я вот Кросса на Евро-24 с нетерпением жду, с
ним Германия другая...!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:17
Корешей хочет красиво пристроить!
Лука побежит в пески, если второй раз позовут, что маловероятно, жена уже завизировала его командировку и "вынесла ему моск"!)
shur
shur
сегодня в 14:17
...ребятушки это же старушка Англия, с её скоростями пожилые,заслуженные хавы не справятся физически,аминь!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 14:15, ред.
А он сам не хочет присоединиться к Модричу и Кроосу?
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:08
Им нужен форвард забивной и защитник на смену Тьяго Силве
112910415
112910415
сегодня в 14:06
от таких действий следует воздержаться !
9cqhc998qcjf
9cqhc998qcjf
сегодня в 14:00
Бредовая идея. Можно еще Ибрагимовича позвать.
drug01
drug01
сегодня в 13:49
Это романтичные задумки пожилого футболиста!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:46
Сам он не хочет вернуться? Ему всего то 42 года
fzca5gvdceww
fzca5gvdceww
сегодня в 13:37
Старые они уже, надо приглашать на рост
Гость
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