Джо Коул предложил «Челси» подписать Модрича и Крооса

Бывший футболист «Челси» предложил лондонскому клубу подписать полузащитников «Реала» и .

На месте «Челси» я бы попробовал подписать опытных футболистов. У Модрича истекает контракт с «Реалом». Не хотел бы он приехать и сыграть в АПЛ ещё один сезон? Он всё ещё выступает за «Реал», Лука сильно помог Камавинга, Тчуамени и Вальверде, оказав огромное влияние на молодых футболистов.

Тони Кроосу 34 года. Хочет ли он проверить себя в таком возрасте? Приехать в Англию и помочь молодому составу «Челси».