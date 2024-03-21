ПСЖ хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в ПСЖ.
Представители парижского клуба уже контактировали с агентом колумбийца. Парижане высоко ценят игровые качества вингера, который также отлично отрабатывает в защите.
Однако не все в ПСЖ поддерживают идею с подписанием Диаса. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш отдаёт предпочтение более молодым футболистам, у которых больше возможностей для развития. Кроме того, на данный момент «Ливерпуль» не заинтересован в продаже Диаса.
Он забил гол даже тогда, когда его отца похитили люди неблагородной крови(не мог выразиться по-другому, извините). Не каждый может оставаться хладнокровным после такого. Все эти волевые качества в каждом коллективе будут встречены уважением и аплодисментами. Так что интерес со стороны ПСЖ понятен.
Но мне почему-то кажется, что «Ливерпуль» предложит ему новый контракт в конце сезона, и его зарплата будет увеличена. Он этого полностью заслуживает.
Он забил гол даже тогда, когда его отца похитили люди неблагородной крови(не мог выразиться по-другому, извините). Не каждый может оставаться хладнокровным после такого. Все эти волевые качества в каждом коллективе будут встречены уважением и аплодисментами. Так что интерес со стороны ПСЖ понятен.
Но мне почему-то кажется, что «Ливерпуль» предложит ему новый контракт в конце сезона, и его зарплата будет увеличена. Он этого полностью заслуживает.
если Ливерпуль против !
если Ливерпуль против !