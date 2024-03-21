ПСЖ хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса

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сегодня, 08:54

Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в ПСЖ .

Представители парижского клуба уже контактировали с агентом колумбийца. Парижане высоко ценят игровые качества вингера, который также отлично отрабатывает в защите.