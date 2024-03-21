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ПСЖ хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса

сегодня, 08:54

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в ПСЖ.

Представители парижского клуба уже контактировали с агентом колумбийца. Парижане высоко ценят игровые качества вингера, который также отлично отрабатывает в защите.

Однако не все в ПСЖ поддерживают идею с подписанием Диаса. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш отдаёт предпочтение более молодым футболистам, у которых больше возможностей для развития. Кроме того, на данный момент «Ливерпуль» не заинтересован в продаже Диаса.

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Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 10:51
Луис Диас в Ливерпуле с 2022-го года, игрок стал частью реструктуризации команды. Однако, после ухода Клоппа неизвестно из игроков Ливерпуля кто и куда пойдет. Возраст Диаса средний, по меркам футболистов он не старый. Бегает как танк, хотя телосложение у него не грозное. Забивает, отдает голевые передачи и не теряется в важных матчах. До «Ливерпуля» он играл в «Порту», но свою известность приобрел в «Ливерпуле».

Он забил гол даже тогда, когда его отца похитили люди неблагородной крови(не мог выразиться по-другому, извините). Не каждый может оставаться хладнокровным после такого. Все эти волевые качества в каждом коллективе будут встречены уважением и аплодисментами. Так что интерес со стороны ПСЖ понятен.

Но мне почему-то кажется, что «Ливерпуль» предложит ему новый контракт в конце сезона, и его зарплата будет увеличена. Он этого полностью заслуживает.
112910415
112910415
сегодня в 10:43
не договорятся, пожалуй -
если Ливерпуль против !
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:15
В 27 лет на пенсию наверное он не захочет
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:14
Зачем это Диасу…
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