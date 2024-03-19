Ультиматум Санчо. Не вернётся к тен Хагу, МЮ придётся согласиться на 35 млн евро от «Боруссии»

Джейдон согласен остаться с «чёрно-жёлтыми».
Один из сюжетов европейского футбола, который не давал заскучать осенью, – конфликт между главным тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом и вингером Джейдоном Санчо. Стороны сожгли мосты, игрока зимой отпустили в родную дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Теперь Джейдон намерен реабилитировать карьеру – но с манкунианцами, видимо, всё кончено.
Не так результативен – зато вывел команду в четвертьфинал
Нет, футболист не стал забивать пачками сразу после возвращения. Впервые он появился на поле в составе «чёрно-жёлтых» в 17-м туре Бундеслиги. Дортмундцы обыграли «Дармштадт» со счётом 3:0, английский вингер отметился голевой. Санчо быстро вписался в построения Эдина Терзича, закрепился в старте и к ассисту приписал мяч в ворота «Вердера».
Статистика не самая яркая – в то же время футболист выстреливает в самые необходимые моменты. В матчах, где он набирал результативные действия, «Борусссия» неизменно побеждала. И в Лиге чемпионов – тоже. Немецкий гранд прошёл тяжелейшую группу – и в 1/8 финала получил ПСВ. Не самый простой соперник, с которым на выезде сыграли вничью. Зато домашнему поединку тон задал как раз Джейдон – он забил уже на 3-й минуте, гол в итоге стал победным.
Видно, что вингер мотивирован и показывает другую игру, когда ему доверяют. Смущает статистика – но надо учитывать и контекст. В МЮ Санчо не тренировался с основной командой (не говоря уже об игровой практике), попал под тотальную изоляцию – и это серьёзный удар по форме.
Санчо не хочет к тен Хагу, МЮ готов отпустить
Манкунианцам приходится разбираться с балластом – и это уже традиция. Из-за Антони назревает конфликт интересов с тен Хагом – так хотя бы относительно Санчо его нет. Джейдона в команде представить уже невозможно. Степень упёртости стороны уже показали – англичанин не хотел извиняться перед тренером за поведение и отношение к тренировкам, сам коуч не собирался давать заднюю после принятых решений. Хотел последовательности.
О компромиссе в этом случае говорить не приходится. Наставник не изменил своего решения, даже несмотря на то, что катастрофически не хватало исполнителей на флангах. Про Антони уже написали – это были основные опции для «красных дьяволов».
Даже сейчас, когда пожар остыл, Джейдон придерживается прежней позиции – в карьерном спаде он винит тен Хага. Поэтому не намерен возвращаться в «Ман Юнайтед», пока там работает голландец. Планируется, что футболист запросит полноценный трансфер, если к лету менеджер останется в клубе. Руководство МЮ, понимая это, готовится к продаже вингера.
Вопрос цены
«Юнайтед» подходит к вопросу необычно трезво. В игрока вложили огромные деньги (компенсация «Боруссии» составила 85 млн евро). Но сначала он тяжело адаптировался в команде, потом потерял доверие тен Хага, плюс скандал. Сейчас всем в МЮ ясно, что эти траты не отбить.
Изначально на продаже собирались заработать 50-60 млн евро – теперь эта сумма упала до 35-40 млн. Да, это ощутимые потери, но нет другого выхода. Покупателя после скандалов будет найти крайне сложно, а те, кому Санчо был бы интересен, большие суммы платить не способны.
Те же дортмундцы настроены сохранить вернувшегося футболиста – но в серьёзных тратах на игроков они замечены не были. Молодёжь и футболисты, которым нужен второй шанс, – вот стихия «чёрно-жёлтых». В клубе готовы выделить на трансфер Санчо до 35 миллионов евро – правда, есть и другие препятствия. Среди них – огромная зарплата игрока. В МЮ финансовые реалии совсем другие, так что Джейдону неизбежно придётся пойти на снижение требований.
Тренерские перестановки могут повлиять на ситуацию
Вопрос в том, где произойдёт смена тренера. Позиции тен Хага в «Юнайтед» считаются прочными, хотя манкунианцев продолжает лихорадить. Всё же у тренера должна быть задача-минимум, в случае невыполнения которой ему укажут на выход. «Красные дьяволы» уже провалились в ЛЧ, с трудом ведут борьбу за еврокубки (никак не могут обогнать «Тоттенхэм», а «Вилла» из зоны ЛЧ – ещё дальше), продвигаются по Кубку Англии. Логично предположить, что если тен Хаг не принесёт трофей, а в чемпионате клуб финиширует не в топ-5, будут последствия. И в этом случае для финансов Санчо лучше вернуться – не будет угрозы снижения зарплаты.
Но если англичанин готов на понижение, «Боруссия» выглядит лучшим вариантом. Здесь вингер и заиграл на взрослом уровне, попал на радары европейских грандов. Вдобавок в коллективе конкуренция будет слабее, а уровень доверия больше. Это благоприятная среда для игрока со сложным характером. Другое дело, что и здесь на тренерском мостике могут произойти изменения. Позиции Эдина Терзича такие же неустойчивые, как и сама «Боруссия». В ЛЧ она феерит и дошла до четвертьфинала, встретится с «Атлетико». А вот в Бундеслиге всё очень тяжело. Слишком долго команду лихорадило – и только теперь она поднялась в зону ЛЧ. При этом стагнация на фоне прошлогодней борьбы за чемпионство очевидна. «Чёрно-жёлтые» по-прежнему оступаются в необязательных случаях (1:1 с «Вольфсбургом», 2:3 от «Хоффенхайма»).
Генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке поддерживал тренера ранее – но эта поддержка на фоне нестабильности и слабой игры в атаке ослабевает. Параллельно дортмундцы засматриваются на Нагельсманна – и крайне интересно, как потенциальная отставка Терзича скажется на перспективах Санчо.
Что касается Санчо, то может его лучше обменять на Малена???! МЮ вроде одни из тех, кто хочет заполучить игрока, так почему бы не устроить обмен???
Что касается Санчо, то может его лучше обменять на Малена???! МЮ вроде одни из тех, кто хочет заполучить игрока, так почему бы не устроить обмен???