Клаусула за 17-летнего защитника «Барселоны» Кубарси составит 1 млрд евро

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сегодня, 20:51

«Барселона» намерена сохранить в своём составе защитника .

По данным источника, поскольку сейчас футболисту ещё не исполнилось 18 лет, он не может подписать долгосрочный контракт. Поэтому «сине-гранатовые» предлагают игроку соглашение менее чем на год, когда он станет совершеннолетним, на улучшенных условиях и с повышением суммы отступных.

Когда Кубарси исполнится 18 лет, «Барселона» хочет заключить с ним контракт до 2031 года с клаусулой в 1 млрд евро. Сам футболист хочет остаться в каталонском клубе, воспитанником которого он является.