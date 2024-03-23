Клаусула за 17-летнего защитника «Барселоны» Кубарси составит 1 млрд евро

«Барселона» намерена сохранить в своём составе защитника Пау Кубарси.
По данным источника, поскольку сейчас футболисту ещё не исполнилось 18 лет, он не может подписать долгосрочный контракт. Поэтому «сине-гранатовые» предлагают игроку соглашение менее чем на год, когда он станет совершеннолетним, на улучшенных условиях и с повышением суммы отступных.
Когда Кубарси исполнится 18 лет, «Барселона» хочет заключить с ним контракт до 2031 года с клаусулой в 1 млрд евро. Сам футболист хочет остаться в каталонском клубе, воспитанником которого он является.
Например — Шуnя771, Так Себе Аналитик, A.S.A , Rafael Benitez, За адекватность, Roger Young, IKER-RAUL, a-league.
А те, кто наоборот - в основном участники КП, и это неудивительно. Тому причина статистика игроков. Меня часто отправляли в группу без призов, чтобы я мог доказать, что могу играть на равных и побеждать. Сомневавшиеся тогда увидели мои рекорды в группе без призов - 151202 и 101050, и позволили себе такие высказывания: "и палка стреляет раз в год", "великий клоновод", "ваша уверенность заключается только в многочисленных аккаунтах" и т.п. Мне лень все запоминать, и этого достаточно. Но, правда в том, что я установил все рекорды со своего фамильного аккаунта - и в основном конкурсе, и в группе без призов.
Вообщем, все это начал не я, я просто защищаюсь и все. Удачи в жизни и без травм!
Например — Шуnя771, Так Себе Аналитик, A.S.A , Rafael Benitez, За адекватность, Roger Young, IKER-RAUL, a-league.
А те, кто наоборот - в основном участники КП, и это неудивительно. Тому причина статистика игроков. Меня часто отправляли в группу без призов, чтобы я мог доказать, что могу играть на равных и побеждать. Сомневавшиеся тогда увидели мои рекорды в группе без призов - 151202 и 101050, и позволили себе такие высказывания: "и палка стреляет раз в год", "великий клоновод", "ваша уверенность заключается только в многочисленных аккаунтах" и т.п. Мне лень все запоминать, и этого достаточно. Но, правда в том, что я установил все рекорды со своего фамильного аккаунта - и в основном конкурсе, и в группе без призов.
Вообщем, все это начал не я, я просто защищаюсь и все. Удачи в жизни и без травм!