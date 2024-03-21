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Браво готов остаться в «Бетисе»

вчера, 20:56

Голкипер «Бетиса» Клаудио Браво хотел бы продлить контракт с клубом. Нынешний договор чилийца рассчитан до конца текущего сезона.

К своей ситуации отношусь с оптимизмом, с тем же спокойствием, что и всегда.

Я уже неоднократно говорил, что у меня нет мыслей о далеких перспективах, наоборот, стараюсь наслаждаться каждым днем, а также четко воспринимать все происходящее, стараться помогать, вносить свой вклад там, где это необходимо.

Когда я переходил в «Бетис», собирался на год, а в июне будет уже четыре, и всё это время для меня главное — стараться выкладываться по максимуму при каждой возможности.

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Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:08
Надо его менять, чтото он подраслабился !
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