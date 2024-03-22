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Спортдир «Ростова»: «РФС и Карпин примут оптимальное решение по контракту»

сегодня, 16:36

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России Валерий Карпин совместно примут лучшее решение о продлении контракта.

Соглашение 55-летнего специалиста, который также возглавляет южный клуб, с национальной командой истекает 31 июля 2024 года.

У Валерия Георгиевича действующий контракт с «Ростовом». Если говорить про сборную, то РФС совместно с тренером примут оптимальное решение, как будет лучше. Нам будет некорректно это комментировать.

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