Спортдир «Ростова»: «РФС и Карпин примут оптимальное решение по контракту»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России Валерий Карпин совместно примут лучшее решение о продлении контракта.
Соглашение 55-летнего специалиста, который также возглавляет южный клуб, с национальной командой истекает 31 июля 2024 года.
У Валерия Георгиевича действующий контракт с «Ростовом». Если говорить про сборную, то РФС совместно с тренером примут оптимальное решение, как будет лучше. Нам будет некорректно это комментировать.