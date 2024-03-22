Спортдир «Ростова»: «РФС и Карпин примут оптимальное решение по контракту»

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сегодня, 16:36

Спортивный директор «Ростова» заявил, что Российский футбольный союз ( РФС ) и главный тренер сборной России совместно примут лучшее решение о продлении контракта.

Соглашение 55-летнего специалиста, который также возглавляет южный клуб, с национальной командой истекает 31 июля 2024 года.