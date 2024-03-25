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Моуриньо рассказал, что его удивило во время увольнения из «Ромы»

сегодня, 09:17

Жозе Моуриньо прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера «Ромы».

Увольнение? В этом нет ничего значительного. Тяжело понять, как могут уволить тренера, который два раза подряд доходил до финала еврокубка. Это единственная странность.

Римляне под руководством португальца выиграли Лигу Конференций в 2022 году и дошли до финала Лиги Европы в 2023-м.

Ранее специалист заявил о желании вернуться к работе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:15
тренер по-своему прав !
редко бывает, чтобы одна сторона вовсе уж не права ...
nnvt3vp5v2sq
nnvt3vp5v2sq
сегодня в 10:23
Не те Кубки он пытался выиграть...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:09
Его всегда что то удивляет при увольнениях…
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:53
В этом сезоне в Серии А результаты и игра "Ромы" при Моуриньо выглядели неубедительными. Жозе этого признать не хочет. И прошлые заслуги тут не в счёт.
emu556rbmw2p
emu556rbmw2p
сегодня в 09:38
Жозе остался не доволен,от него ожидали большего
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