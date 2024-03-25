Моуриньо рассказал, что его удивило во время увольнения из «Ромы»

Жозе Моуриньо прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера «Ромы».
Увольнение? В этом нет ничего значительного. Тяжело понять, как могут уволить тренера, который два раза подряд доходил до финала еврокубка. Это единственная странность.
Римляне под руководством португальца выиграли Лигу Конференций в 2022 году и дошли до финала Лиги Европы в 2023-м.
Ранее специалист заявил о желании вернуться к работе.
редко бывает, чтобы одна сторона вовсе уж не права ...
редко бывает, чтобы одна сторона вовсе уж не права ...