Азар назвал лучший сезон в своей карьере

Бывший футболист «Челси» и «Реала» назвал чемпионство с «синими» в 2015 году лучшим сезоном в своей карьере.

Моим лучшим сезоном был второй сезон с Моуриньо, когда мы выиграли АПЛ и Кубок Лиги. Тренер был Особенным. Мне трудно описать чувства, которые были после матчей, когда все фанаты были счастливы.