Азар назвал лучший сезон в своей карьере

Бывший футболист «Челси» и «Реала» Эден Азар назвал чемпионство с «синими» в 2015 году лучшим сезоном в своей карьере.
Моим лучшим сезоном был второй сезон с Моуриньо, когда мы выиграли АПЛ и Кубок Лиги. Тренер был Особенным. Мне трудно описать чувства, которые были после матчей, когда все фанаты были счастливы.
И вообще, Азар до перехода в Мадридский Реал нормально играл, а вот дальше,что то пошло не так....
И вообще, Азар до перехода в Мадридский Реал нормально играл, а вот дальше,что то пошло не так....