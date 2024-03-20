Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Азар назвал лучший сезон в своей карьере

сегодня, 08:49

Бывший футболист «Челси» и «Реала» Эден Азар назвал чемпионство с «синими» в 2015 году лучшим сезоном в своей карьере.

Моим лучшим сезоном был второй сезон с Моуриньо, когда мы выиграли АПЛ и Кубок Лиги. Тренер был Особенным. Мне трудно описать чувства, которые были после матчей, когда все фанаты были счастливы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ламин Ямаль ответил на сравнения с Месси
Сегодня, 15:30
Джо Коул предложил «Челси» подписать Модрича и Крооса
Сегодня, 13:35
Симеоне о матче с «Барселоной»: «Второй пропущенный мяч подкосил нас»
18 марта
Хави о победе над «Атлетико»: «Это идеальный матч для нашей философии»
18 марта
Тен Хаг уверен, что Маунт станет ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»
17 марта
Тренер «Жироны»: «Мы хотим бороться за место в Лиге чемпионов»
17 марта
Сортировать
Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 11:55
Азар был лучшим дриблером в своё время.. После Месси, естественно..
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:36
Самое главное, что есть что вспомнить и чем гордиться....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:09
Азар на пике карьеры это вообще топище был а не игрок! Хоть я и болельщик Арсенала, но кайфовал от игры Эдена! Жаль, что наш дед не смог увести его из Лилля раньше, чем это сделали Челси(
И вообще, Азар до перехода в Мадридский Реал нормально играл, а вот дальше,что то пошло не так....
8qj8zpscs9ku
8qj8zpscs9ku
сегодня в 10:10
Там всё совпало и хорошая игра и интересный тренер!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:06
И повар не простой - "Особенный"!
112910415
112910415
сегодня в 10:05
ну да, в Челси он был хорош !
dquw4g8rejb5
dquw4g8rejb5
сегодня в 09:54
Опять пенсионер Эденка под пивас в воспоминания ударился
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:53
Хороший футболист,правда не стабильный !
tgekgg6vr3by
tgekgg6vr3by
сегодня в 09:49
Азар в Реале не играл, так что остается Челси.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:29
Наверное у любого человека есть свое, счастливое, время.Только не каждый этим делится со всеми.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:12
Многие помнят тот "особенный" год, ведь булочки были наиболее мягкие, а котлеты идеально прожарены.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 09:01
Азар показал игру только в Челси, так что неудивительно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 