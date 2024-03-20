Ламин Ямаль ответил на сравнения с Месси

Полузащитник «Барселоны» назвал двух своих любимых футболистов.

Оттачивая дриблинг, я брал пример с Неймара и Месси. Эти игроки нравятся мне больше всего.

Журналисты сравнивают меня с Месси? Я оставляю им это сравнение, но другого футболиста, подобного Лео, не будет.