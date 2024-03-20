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Ламин Ямаль ответил на сравнения с Месси

вчера, 15:30

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль назвал двух своих любимых футболистов.

Оттачивая дриблинг, я брал пример с Неймара и Месси. Эти игроки нравятся мне больше всего.

Журналисты сравнивают меня с Месси? Я оставляю им это сравнение, но другого футболиста, подобного Лео, не будет.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:30
То есть, ФИФА и УЕФА больше планируют открывать новые проекты?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:24, ред.
Ямаль : Я здесь, а не Месси.. А-ха-ха-ха.. 😀
112910415
112910415
вчера в 17:04
ответил верно, зачёт !
7akztndzc567
7akztndzc567
вчера в 16:37
Отстаньте от Ламина и от всех молодых. Всегда та же история. Когда Месси был молодым, ему также задавали такие вопросы про Марадонну...
Elliada_
Elliada_
вчера в 16:06
"Новых Месси" было много. Никто не продержался даже до 25 лет. Это для тех, кто говорит, что Месси только талант.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:53
Хорошо ответил,главное чтобы не зазвездился.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 15:48
То же самое касается и Кубарси.
Испанская федерация вообще кукухой поехала, которая хочет, чтобы он сыграл и на евро, и на олимпиаде! Это маразм какой-то.
Походу Педри им было мало..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 15:45
Эти сравнения к хорошему не приводят, он ещё пацан, зачем такое давление оказывать на юное дарование?
Все должно проходить поэтапно. В первую очередь не нагружать его физически и психологически. Не надо ему сходу вручать десятый номер.
Я надеюсь, что пример с Фати кое чему научил руководство Барселоны.
А Ямалу, я желаю крепкого здоровья и удачи
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:43
Загорелый Месси))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:31
ЛУЧШЕ БЫ БЫТЬ САМИМ СОБОЙ...
vdhaqehcxb9j
vdhaqehcxb9j
вчера в 15:31
Не захотел полуостров быть похожим на дномяру
Гость
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