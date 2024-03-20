Ламин Ямаль ответил на сравнения с Месси

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль назвал двух своих любимых футболистов.
Оттачивая дриблинг, я брал пример с Неймара и Месси. Эти игроки нравятся мне больше всего.
Журналисты сравнивают меня с Месси? Я оставляю им это сравнение, но другого футболиста, подобного Лео, не будет.
Все должно проходить поэтапно. В первую очередь не нагружать его физически и психологически. Не надо ему сходу вручать десятый номер.
Я надеюсь, что пример с Фати кое чему научил руководство Барселоны.
А Ямалу, я желаю крепкого здоровья и удачи
Все должно проходить поэтапно. В первую очередь не нагружать его физически и психологически. Не надо ему сходу вручать десятый номер.
Я надеюсь, что пример с Фати кое чему научил руководство Барселоны.
А Ямалу, я желаю крепкого здоровья и удачи