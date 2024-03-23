Луиш Фигу: «Ни одна команда не даст Мбаппе большего, чем „Реал“»

Бывший футболист «Реала» Луиш Фигу высказался о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
Если речь идёт о мировом престиже, то ни одна команда не может предложить больше, чем «Реал».
Бывший футболист «Реала» Луиш Фигу высказался о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
Если речь идёт о мировом престиже, то ни одна команда не может предложить больше, чем «Реал».
Лучшие игроки в истории играли и в других клубах.
Лучшие игроки в истории играли и в других клубах.