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Луиш Фигу: «Ни одна команда не даст Мбаппе большего, чем „Реал“»

сегодня, 19:04

Бывший футболист «Реала» Луиш Фигу высказался о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Если речь идёт о мировом престиже, то ни одна команда не может предложить больше, чем «Реал».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 20:27
Я не верю в величие Месси, а к словам Великих лишь прислушиваюсь
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:02
Уже давно известно, что верить словам Фигу не стоит.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 20:00
А что Реал может дать ему, что не может дать ему другой топ клуб? Титулы ЛЧ и ЗМ выигрывает не только Реал.
Лучшие игроки в истории играли и в других клубах.
112910415
112910415
сегодня в 19:40
и в этом есть логика
3w6grpv3ah6p
3w6grpv3ah6p
сегодня в 19:28
Надо подождать и мы может увидим что будет на самом деле...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:10
Истина, ни дать ни взять
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 19:06
Да, вот поэтому ты из Барселоны перешел в РМ?
Гость
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