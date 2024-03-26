Карпин продлит контракт со сборной России на два года

По информации источника, в ближайшее время Российский футбольный союз начнёт переговоры о новом контракте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Специалисту предлагается соглашение на два года.
Карпин работает в национальной команде с 2021 года. Его действующий контракт истекает в августе 2024-го.
Удачи.
Удачи.
(Глянул... 50 лямов стоит, интересно подарил? Не в курсе дела?
(Глянул... 50 лямов стоит, интересно подарил? Не в курсе дела?
Он даже не ищет партнёров по товарнякам, этим занимается специальный отдел РФС...
Он даже не ищет партнёров по товарнякам, этим занимается специальный отдел РФС...