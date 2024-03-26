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Карпин продлит контракт со сборной России на два года

сегодня, 20:26

По информации источника, в ближайшее время Российский футбольный союз начнёт переговоры о новом контракте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Специалисту предлагается соглашение на два года.

Карпин работает в национальной команде с 2021 года. Его действующий контракт истекает в августе 2024-го.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 22:06
Можно и продлевать. за эти два года изменений, скорее всего, никаких не произойдёт, нагрузки большой не будет, можно спокойно работать и в сборной, и в клубе.
Аксинья
Аксинья ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:04
Я родом из Донских степей а живу далече от Родины в Текстильном крае. Но связь с земляками болелами поддерживаю, попробую узнать если что...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:36
Правильно сделал, пыльной работы нет, а денежки капают )))
Удачи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 21:17
Хороший вопрос, ответа на который мы не получим.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:16
Кто - то сомневался ?...Я - нет. Не получится с "Ростовом", есть запасной аэродром. И наоборот.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:14
А там может и к евро допустят!..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 21:01
Она намекала... на 8 Марта... Мерседес...
(Глянул... 50 лямов стоит, интересно подарил? Не в курсе дела?
Аксинья
Аксинья ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:57
Ты что??? Ему Дарья причиндалы оторвет без наркоза))
Аксинья
Аксинья ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 20:53
Неустойку))
Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 20:52
Наверное да.
Он даже не ищет партнёров по товарнякам, этим занимается специальный отдел РФС...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:52
Ну и правильно,коней на переправе не меняют.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 20:51
И ещё взять тренировать женскую Сборную!)
drug01
drug01
сегодня в 20:39
А если игр не будет зарплату будут платить?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:32
Пока нашу сборную не допустят до официальных матчей можно совмещать работу в сборной и в клубе
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:29
Непонятные цели и задачи для сборной...
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