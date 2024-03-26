Карпин продлит контракт со сборной России на два года

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сегодня, 20:26

По информации источника, в ближайшее время Российский футбольный союз начнёт переговоры о новом контракте с главным тренером сборной России . Специалисту предлагается соглашение на два года.

Карпин работает в национальной команде с 2021 года. Его действующий контракт истекает в августе 2024-го.