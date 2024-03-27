«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Кьезу

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Англии.
В подписании вингера заинтересован «Ливерпуль», который готов заплатить за трансфер итальянца 40-45 млн евро.
В нынешнем сезоне Кьеза провёл 25 матчей за «Ювентус», в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что туринский клуб готов продать вингера.
Ситуация Кьезы печальная. Раньше играл в Фиорентине, как и Душан Влахович. Оба игрока там забивали больше, чем за Ювентус. Зона действий Душана позволяет ему забивать больше, чем Кьезе - это понятно. Но дело в том, что голевые передачи Кьезы тоже не впечатляют. Игрок не прогрессирует и возможно он недоволен игрой под руководством Аллегри.
Пару лет назад, если честно, я хотел его видеть в Ливерпуле, но сейчас этот переход рискованный. Особенно когда знаешь, что Клопп уходит, и не знаешь имени следующего тренера.
Ситуация Кьезы печальная. Раньше играл в Фиорентине, как и Душан Влахович. Оба игрока там забивали больше, чем за Ювентус. Зона действий Душана позволяет ему забивать больше, чем Кьезе - это понятно. Но дело в том, что голевые передачи Кьезы тоже не впечатляют. Игрок не прогрессирует и возможно он недоволен игрой под руководством Аллегри.
Пару лет назад, если честно, я хотел его видеть в Ливерпуле, но сейчас этот переход рискованный. Особенно когда знаешь, что Клопп уходит, и не знаешь имени следующего тренера.