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«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Кьезу

сегодня, 15:46

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Англии.

В подписании вингера заинтересован «Ливерпуль», который готов заплатить за трансфер итальянца 40-45 млн евро.

В нынешнем сезоне Кьеза провёл 25 матчей за «Ювентус», в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что туринский клуб готов продать вингера.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:49
может, лучше ему будет в Ливерпуле
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 16:37
Федерико Кьеза и Душан Влахович выбрали «Ювентус» для завоевания трофеев. Однако, они просчитались, как Харри Кейн с Баварией (пока). Не выбрали подходящий момент. Опоздали. Оба клуба превосходили другие команды в своих чемпионатах более десяти лет, но в Серии А появились Интер и Милан, еще Наполи на один сезон, a в Бундеслиге «Байер», вмешавшийся в планы Кейна.

Ситуация Кьезы печальная. Раньше играл в Фиорентине, как и Душан Влахович. Оба игрока там забивали больше, чем за Ювентус. Зона действий Душана позволяет ему забивать больше, чем Кьезе - это понятно. Но дело в том, что голевые передачи Кьезы тоже не впечатляют. Игрок не прогрессирует и возможно он недоволен игрой под руководством Аллегри.

Пару лет назад, если честно, я хотел его видеть в Ливерпуле, но сейчас этот переход рискованный. Особенно когда знаешь, что Клопп уходит, и не знаешь имени следующего тренера.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:54
Если есть деньги, почему бы не купить его.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:48
Может пригодиться Ливерпулю - это точно.
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