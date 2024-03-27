«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Кьезу

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сегодня, 15:46

Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в Англии.

В подписании вингера заинтересован «Ливерпуль», который готов заплатить за трансфер итальянца 40-45 млн евро.

В нынешнем сезоне Кьеза провёл 25 матчей за «Ювентус», в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что туринский клуб готов продать вингера.