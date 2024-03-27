«Челси» готов заплатить за Осимхена на 35 млн меньше, чем хочет «Наполи»

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сегодня, 09:55

«Челси» является главным претендентом на трансфер нападающего «Наполи» .

Лондонский клуб готов предложить за переход нигерийца 77 млн фунтов стерлингов, однако такой сумму будет недостаточно, чтобы заполучить форварда.

«Наполи» хочет выручить с продажи Осимхена 112 млн фунтов стерлингов. Именно эта сумма прописана в контракте нападающего в качестве клаусулы.