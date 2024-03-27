«Челси» готов заплатить за Осимхена на 35 млн меньше, чем хочет «Наполи»

«Челси» является главным претендентом на трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Лондонский клуб готов предложить за переход нигерийца 77 млн фунтов стерлингов, однако такой сумму будет недостаточно, чтобы заполучить форварда.
«Наполи» хочет выручить с продажи Осимхена 112 млн фунтов стерлингов. Именно эта сумма прописана в контракте нападающего в качестве клаусулы.
Кто то или много хочет или кто то кого то держит, как принято говорить в определённой среде, - за "8"!)
Хотя... Рынок...))
Кто то или много хочет или кто то кого то держит, как принято говорить в определённой среде, - за "8"!)
Хотя... Рынок...))
https://youtu.be/f8YYo0hP-uc