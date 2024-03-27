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«Челси» готов заплатить за Осимхена на 35 млн меньше, чем хочет «Наполи»

сегодня, 09:55

«Челси» является главным претендентом на трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Лондонский клуб готов предложить за переход нигерийца 77 млн фунтов стерлингов, однако такой сумму будет недостаточно, чтобы заполучить форварда.

«Наполи» хочет выручить с продажи Осимхена 112 млн фунтов стерлингов. Именно эта сумма прописана в контракте нападающего в качестве клаусулы.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:13
Пора бы уменьшить сумму и договариваться.
mb3cd42xkm4e
mb3cd42xkm4e
сегодня в 11:05
Уже и 77 млн. много за него. Он в этом сезоне сдал.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 11:05
Виктор Осимхен не является топ игроком, не стоит он таких денег. Один удачный сезон в Наполи ничего не доказывает. Для АПЛ он слаб, подойдёт для Лиги 1, может занять место Мбаппе.
lobsterdam
lobsterdam ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 10:31
Неужто Лукака уже в Наполи? Не слежу за этим попрыгунчиком и уже запутался, куда он перебрался в очередной раз!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:26
А что Осимхен сам думает?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:25
Если грубо прикинуть на дедушкиных, старых, бухгалтерских счётах... - Наполи просит 150 мульёнов зелёными, а Челси предлагает сотку...
Кто то или много хочет или кто то кого то держит, как принято говорить в определённой среде, - за "8"!)
Хотя... Рынок...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:22
Всегда покупателю хочется купить дешевле, чем просит продавец. Тут надо искать компромисс, если есть заинтересованность, конечно...
sucu8f44vkjp
sucu8f44vkjp
сегодня в 10:21
Думаю что останется он в Наполи еще на какое то время.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:12
Решили Лаурентиса опрокинуть?))- наивно)) придется доплачивать, дед не уступит и цента
drug01
drug01
сегодня в 10:11
Неужели Наполи уступит?????
112910415
112910415
сегодня в 10:05
торговаться надо
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:05
Думаю найдутся кто сотку даст
shlomo
shlomo
сегодня в 10:03
Не думаю что кто то за него заплатит больше... хотя денежных мешков хватает.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:57
Пусть плаксу Лукаку забирают вдовесок ещё
c4426dzvyxzh
c4426dzvyxzh
сегодня в 09:57
Витьку надо процитировать Кису Воробьянинова
Гость
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