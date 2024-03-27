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Агент Холанда провела встречу с представителями «Барселоны»

сегодня, 11:37

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Барселоне».

В прошлом месяце Рафаэла Пимента, агент норвежского форварда, провела встречу со спортивным директором «Барселоны» Деку.

Каталонский клуб обозначил Холанда в качестве главной трансферной цели на лето 2024 года.

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Манчестер Сити  Барселона  Холанд Эрлинг  Деку
Перевод с Twitter DeadlineDayLive Фото: Твиттер Эрлинга Холанда
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:12
Мьаппе в Реале Холанн в Барселоне вернули бы зрелищность лол лиги
Expert soccer
Expert soccer ответ kazakoff (раскрыть)
сегодня в 14:11
и не в этом десятилетии
shur
shur
сегодня в 13:42
...в Барсе настолько СКУЧНО и в обороне и в атаке, норвежец как
будто на дискотеку прийдёт, а музыке то и нет, непонятки...! А Сити это для него праздник-каждую игру!
gu6akvy8w4gj
gu6akvy8w4gj
сегодня в 13:10
агент решил слегка надавить на Манчестер Сити, что бы те предложили улучшенные условия.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:05
Из Ман Сити в Барселону? Почему? Барселона сейчас в упадке.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:02
Какая еще Барселона, она до сих пор с гномом не рассчиталась...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:59
Я думал, может, она другого кого-то хочет толкнуть, но каких-то дорогих и перспективных клиентов у неё и нет других, Де Лигт пристроен, Погба выбыл, а остальные там на уровне всяких Мхитарянов)
kazakoff
kazakoff
сегодня в 12:48
Если Барса исправит финансовое положение, то вполне возможен переход, но не этим летом точно
112910415
112910415
сегодня в 12:37
опытному агенту полезно подобное общение ...
других результатов у встречи не будет !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:11
В ближайшем будущем такой переход из Манчестер Сити в без денежную Барселону ,считается какой-то фантастикой ☝️😜
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 11:56, ред.
ну все может быть!! продадут пару своих игроков, что бы хотя бы лямов 200 заработать и может и купят!! было бы интересно посмотреть на противостояние мбаппе - холанд, как раньше было криро - месся!! хотя на его месте, зачем менять сити на барсу?
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 11:56
Интересно Холанд с ней спит !
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