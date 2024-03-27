Агент Холанда провела встречу с представителями «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Барселоне».
В прошлом месяце Рафаэла Пимента, агент норвежского форварда, провела встречу со спортивным директором «Барселоны» Деку.
Каталонский клуб обозначил Холанда в качестве главной трансферной цели на лето 2024 года.
будто на дискотеку прийдёт, а музыке то и нет, непонятки...! А Сити это для него праздник-каждую игру!
будто на дискотеку прийдёт, а музыке то и нет, непонятки...! А Сити это для него праздник-каждую игру!
других результатов у встречи не будет !
других результатов у встречи не будет !