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Тренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:36

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Боссы «красных дьяволов» впечатлены работой 40-летнего специалиста с «волками». Кроме того, руководство МЮ хочет, чтобы наставник не имел большого влияния на трансферы команды, поэтому считает, что О'Нил отлично подойдёт на эту роль.

Гари О'Нил возглавляет «Вулверхэмптон» с августа 2023 года. На данный момент «волки» занимают 9-е место в АПЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:23
Попробовать стоит! Главное, летом избавиться от ряда ненужных зажравшихся игроков и больше не набирать всяких селебрити с килотонновыми зарплатами, потому что такой тренер не найдёт с ними общий язык.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 10:54
А что за впечатляющие результаты показывает О'Нил?
Наступает на пятки МС?
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:43
Каррика пускай берут, до мозга костей манкунианец
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:23
Его дело тренировать, а кого - не важно, кого дадут, с тем и работай, хоть мартышек дрессируй, но чтобы был результат!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:23
МЮ слишком долго соображает.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:13
Что то совсем все плохо в МЮ.... забывают пословицу, что рыба гниет с головы.
112910415
112910415
сегодня в 10:03
и этак можно
лучше не станет
Cules2013
Cules2013
сегодня в 09:45
Да чём уж там, верните Сульшера или Жозе. Или без работы вон остался Поттер.

В МЮ методика выбора коучей вызывает серьёзные вопросы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:44
Где то уже это происходило - тренер бросил команду...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:38
...чтобы наставник не имел большого влияния на трансферы...
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Будут сами подбирать ему игроков? Правильно ли это?
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