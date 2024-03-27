Тренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Боссы «красных дьяволов» впечатлены работой 40-летнего специалиста с «волками». Кроме того, руководство МЮ хочет, чтобы наставник не имел большого влияния на трансферы команды, поэтому считает, что О'Нил отлично подойдёт на эту роль.
Гари О'Нил возглавляет «Вулверхэмптон» с августа 2023 года. На данный момент «волки» занимают 9-е место в АПЛ.
Наступает на пятки МС?
Наступает на пятки МС?
лучше не станет
лучше не станет
В МЮ методика выбора коучей вызывает серьёзные вопросы.
В МЮ методика выбора коучей вызывает серьёзные вопросы.
---------------------------
Будут сами подбирать ему игроков? Правильно ли это?
---------------------------
Будут сами подбирать ему игроков? Правильно ли это?