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сегодня, 09:36

Главный тренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Боссы «красных дьяволов» впечатлены работой 40-летнего специалиста с «волками». Кроме того, руководство МЮ хочет, чтобы наставник не имел большого влияния на трансферы команды, поэтому считает, что О'Нил отлично подойдёт на эту роль.