Отец Холанда работает над переходом игрока в Ла Лигу

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, в течение последних месяцев работает над трансфером сына в «Барселону» или «Реал».
Отмечается, что Холанд-старший установил более доверительные отношения со «сливочными», там ему сообщили в начале нынешнего года, что команду по окончании текущего сезона пополнит игрок ПСЖ Килиан Мбаппе.
Контакты с «Барселоной» также остаются. Ранее сообщалось, что агент Холанда-младшего провела встречу с представителями «сине-гранатовых».
Эрлинг Холанд хочет продолжить карьеру именно в Испании.
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