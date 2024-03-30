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Отец Холанда работает над переходом игрока в Ла Лигу

сегодня, 11:47

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, в течение последних месяцев работает над трансфером сына в «Барселону» или «Реал».

Отмечается, что Холанд-старший установил более доверительные отношения со «сливочными», там ему сообщили в начале нынешнего года, что команду по окончании текущего сезона пополнит игрок ПСЖ Килиан Мбаппе.

Контакты с «Барселоной» также остаются. Ранее сообщалось, что агент Холанда-младшего провела встречу с представителями «сине-гранатовых».

Эрлинг Холанд хочет продолжить карьеру именно в Испании.

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Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:12, ред.
Не понимаю зачем? Это будет шаг назад. Холланд младший имеет все шансы стать величайшим игроком АПЛ и побить все рекорды. Вместо этого, его сватают в лигу где все две достойные команды и 0 конкуренции.

Что престижнее: стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ или Ла лиги? Вопрос риторический
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