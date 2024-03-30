«Арсенал» планирует усилиться Мессиньо

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сегодня, 08:58

Нападающий клуба «Палмейрас» привлёк внимание «Арсенала». Игрока также называют Мессиньо.

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», ПСЖ и «Барселона» также претендуют на футболиста.

Каталонцы уже более года следят за выступлениями исполнителя, хотя и осознают сложность совершения трансфера. По слухам, сам бразилец хотел бы пополнить состав «сине-гранатовых».