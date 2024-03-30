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«Арсенал» планирует усилиться Мессиньо

сегодня, 08:58

Нападающий клуба «Палмейрас» Эстевао привлёк внимание «Арсенала». Игрока также называют Мессиньо.

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», ПСЖ и «Барселона» также претендуют на футболиста.

Каталонцы уже более года следят за выступлениями исполнителя, хотя и осознают сложность совершения трансфера. По слухам, сам бразилец хотел бы пополнить состав «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:52
Доброго здравия, Саркис! Разумно.
Сейчас Арсеналу нужно прежде всего усилить те позиции,
которые нуждаются в усилении, для того, чтобы успешно выступить в ЛЧ и АПЛ в этом году. Хотелось бы, чтобы Арсенал выиграл чемпионскую гонку в этом году,
всегда слежу за этой интересной командой и поддерживаю её. В этом году Арсенал стал ещё сильнее, чем в прошлом году. Но соперники: МС и Ливерпуль тоже очень сильны.
A.S.A
A.S.A ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:34
Приветствую Вас, Валерыч! У Арсенала сложная ситуация с ФФП, а позиция, на которой играет Эстевио не является "горящей", так что для начала клуб усилит те позиции которые нужно усилять, а вот если получится прикупить этого паренька, то возможно возьмут и его! А так, в идеале для самого игрока был бы переход в Мадридский Реал, т.к там сецчас много бразильцев, плюс еще его товарищ Эндрик летом пополнит состав Реала
allemz
allemz ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:22
Когда-то у Палмейраса покупали супер перспективного Жезуса, которого считали новым Роналдо, а по прошествии времени оказался капризным Дзюбалдо и тупо не потянул))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:16
Игрок молодой и талантливый, пареньку 16 лет а у него сумма отступных 60 млн, так что талант талантом, но и риск огромный, а 60 млн это серьезная сумма для тех, кто рискует попасть под санкции ФФП....
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:05
Мессиньо? Практически 2-ой Месси будет, а может ещё круче.:)
Надо бороться за него Арсеналу.
qyn4w879b7by
qyn4w879b7by
сегодня в 09:39
Очень интересно, какой из клубов в итоге получит возможность подписать этого талантливого нападающего. Думаю, конкуренция будет очень высокой.
Гость
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