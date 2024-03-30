«Арсенал» планирует усилиться Мессиньо

Нападающий клуба «Палмейрас» Эстевао привлёк внимание «Арсенала». Игрока также называют Мессиньо.
«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», ПСЖ и «Барселона» также претендуют на футболиста.
Каталонцы уже более года следят за выступлениями исполнителя, хотя и осознают сложность совершения трансфера. По слухам, сам бразилец хотел бы пополнить состав «сине-гранатовых».
Сейчас Арсеналу нужно прежде всего усилить те позиции,
которые нуждаются в усилении, для того, чтобы успешно выступить в ЛЧ и АПЛ в этом году. Хотелось бы, чтобы Арсенал выиграл чемпионскую гонку в этом году,
всегда слежу за этой интересной командой и поддерживаю её. В этом году Арсенал стал ещё сильнее, чем в прошлом году. Но соперники: МС и Ливерпуль тоже очень сильны.
Сейчас Арсеналу нужно прежде всего усилить те позиции,
которые нуждаются в усилении, для того, чтобы успешно выступить в ЛЧ и АПЛ в этом году. Хотелось бы, чтобы Арсенал выиграл чемпионскую гонку в этом году,
всегда слежу за этой интересной командой и поддерживаю её. В этом году Арсенал стал ещё сильнее, чем в прошлом году. Но соперники: МС и Ливерпуль тоже очень сильны.
Надо бороться за него Арсеналу.
Надо бороться за него Арсеналу.