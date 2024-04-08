Беллингем лидирует в борьбе за «Золотой мяч». Роналду оказался выше Месси

Британское издание Goal.com опубликовало свой рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» на данный момент.
1. Джуд Беллингем («Реал») — 22 гола, 13 передач.
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 45 голов, 16 передач.
3. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 22 гола, 10 передач.
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 33 гола, 6 передач.
5. Родри («Манчестер Сити») — 10 голов, 13 передач.
6. Харри Кейн («Бавария») — 42 гола, 12 передач.
7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 28 голов, 16 передач.
8. Винисиус Жуниор («Реал») — 18 голов, 8 передач.
9. Антуан Гризманн («Атлетико») — 20 голов, 9 передач.
10. Букайо Сака («Арсенал») — 17 голов, 14 передач.
11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 5 голов, 2 передачи, 14 сухих матчей.
12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 16 голов, 12 передач.
13. Деклан Райс («Арсенал») — 6 голов, 7 передач.
14. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 4 гола, 14 передач.
15. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 10 голов, 8 передач.
16. Флориан Вирц («Байер») — 15 голов, 20 передач.
17. Лаутаро Мартинес («Интер») — 27 голов, 6 передач.
18. Родриго Силва («Реал») — 6 голов, 8 передач.
19. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 38 голов, 14 передач.
20. Лионель Месси («Интер Майами») — 17 голов, 6 передач.
Сейчас Ла Лига по силе слабее АПЛ. Холанд забил на 10 голов больше. Тот же Фил Фоден намного интереснее играет и забивает. Если МС выиграет ЛЧ, то в тройке должны быть Холанд, КДБ, Родри.
Сейчас Ла Лига по силе слабее АПЛ. Холанд забил на 10 голов больше. Тот же Фил Фоден намного интереснее играет и забивает. Если МС выиграет ЛЧ, то в тройке должны быть Холанд, КДБ, Родри.
А на счет Родри согласен, игрок топовый на своей позиции, но скорее всего проигнорят его....
А на счет Родри согласен, игрок топовый на своей позиции, но скорее всего проигнорят его....