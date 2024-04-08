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Беллингем лидирует в борьбе за «Золотой мяч». Роналду оказался выше Месси

вчера, 15:13

Британское издание Goal.com опубликовало свой рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» на данный момент.

1. Джуд Беллингем («Реал») — 22 гола, 13 передач.

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 45 голов, 16 передач.

3. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 22 гола, 10 передач.

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 33 гола, 6 передач.

5. Родри («Манчестер Сити») — 10 голов, 13 передач.

6. Харри Кейн («Бавария») — 42 гола, 12 передач.

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 28 голов, 16 передач.

8. Винисиус Жуниор («Реал») — 18 голов, 8 передач.

9. Антуан Гризманн («Атлетико») — 20 голов, 9 передач.

10. Букайо Сака («Арсенал») — 17 голов, 14 передач.

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 5 голов, 2 передачи, 14 сухих матчей.

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 16 голов, 12 передач.

13. Деклан Райс («Арсенал») — 6 голов, 7 передач.

14. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 4 гола, 14 передач.

15. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 10 голов, 8 передач.

16. Флориан Вирц («Байер») — 15 голов, 20 передач.

17. Лаутаро Мартинес («Интер») — 27 голов, 6 передач.

18. Родриго Силва («Реал») — 6 голов, 8 передач.

19. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 38 голов, 14 передач.

20. Лионель Месси («Интер Майами») — 17 голов, 6 передач.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 14:03
Фантазии хейтеров. Факты вперёд!
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 12:20


В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.


salleeh
salleeh
сегодня в 01:19
Месси напрягает..)))
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 23:36
И главное обогнал в лояльности судей к своей персоне, и выигрывали титулы для него разные Негейры
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:14
...ну наконец то рассудил всех, умница, рэспект!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:00
У этого британского издания свой рейтинг, у десятков других будет свой, и что от этого изменится ? Правильно, ничего. Наступит час Х, и мы всё узнаем. Тогда и поговорим. Попусту болтать не хочется.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 21:30
Вини долго был травмирован плюс он много скандалит и он не лидер, в любой момент может подвести команду, родоиго отлично играет только когда вини нету. А белингем в свой первый же сезон и забивает и отдает и играет очень умно и в 20 лет один из лидеров
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 21:20
Даже в промежуточном Джуд не должен быть первым.
В Мадриде Вини ярче играет, Родриго не отстаёт. Но они по цвету кожи не подойдут. Но да, всё покажет ЛЧ.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 21:11
Он один из лидеров реала и реал почти чемпион. А холанд и сити еще борятся за чемпионство и они не на первом месте. Но это промежуточный рейтинг. Все может поменяться после противостояния сити реал.
рже
рже
вчера в 20:28
Отдайте мяч Кристинке, пока незаплакал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:13
Как очутился Месси в этих рядах?
shur
shur ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:13, ред.
...логично, и мы естественно на домашнюю..!!! Ждёмс!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:54
Зачем Месси воткнули в этот список?
allemz
allemz
вчера в 18:35
Холанд 33 гола успел наколотить, это уровень парня из четвертого дивизиона, надо больше!)
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:32
Ногами. По титулам обогнал? Со сборной всё выиграл включая кубок мира, олимпиаду? Голы + ассисты, ЗМ, ЗБ.
Если брать в расчёт период карьеры криша в Испании, то и там он отстал. У меня всегда факты!
112910415
112910415
вчера в 18:27
поспешили они со своим рейтингом ...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:25
Холанд уж точно будет в тройке. Прецедент уже был, когда за 0 титулов вручали ЗМ. Я не удивлюсь, если отдадут Джуду.
Elliada_
Elliada_ ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:14
ничего не прояснится. Скорее всего, будет ничья. Сити делает ставку на домашнюю игру. Вспомни прошлый сезон
shur
shur ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:11
...до завтра подождём, многое прояснится...!
Байкал-38
Байкал-38 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:56
Удачи!!!
Neuron0020
Neuron0020
вчера в 17:52
Да, у некоторых людей возникают комплексы от успешных спортсменов. Оказывается, мужчина, который много раз спал с Ириной Шейк, гей...)) У кого никогда не было проблем с женщинами, до этого момента у него наверное было +1000 женщин... Какая разница - сейчас Месси выше, или Роналду? Они оба фактически завершили карьеру, если не считать сборные. Европейская клубная карьера осталась в прошлом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:51, ред.
Нет особого смысла в этом рейтинге. Рано он составлен.
Если МС уступит Реалу в 1/4 ЛЧ, то смело 6-рых из Манчестера можно вычёркивать из списка..., равно как и 3-х реаловцев, в случае победы МС. Поэтому к чему британцы из Goal.com суету наводят, непонятно.
A.S.A
A.S.A ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:51
Был не прав, поправили, никаких обид! 🫡
Байкал-38
Байкал-38 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:40
Я Вас понял, но история не предполагает сослагательных наклонении.
Это то же самое, что про того же Пеле сказать, что он мог стать лучшим игроком чемпионата Черногории в 1958 году и назвать дурацким, что тогда даже такого государства не было.
Надеюсь вы поняли и главное без обид.
К Вам всегда с уважением, но поправить надо было.
Ну, Пеле своё признание получил сполна и кстати золотой мяч у него всё-таки есть.
В 2013 голу он стал обладателем почётного золотого мяча ФИФА.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 17:40
ФИФА выгодно раскручивать игроков Реала или Барселоны .
A.S.A
A.S.A ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:26
Здравствуйте! Благодарю за то, что подправили. Но посыл мой был таким, что если бы данная награда была бы не только для Европейцев, то Пеле бы точно получил ее и стал бы самым молодым обладателем!!! Вот на что я делал акцент
Байкал-38
Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:18
    амурец
    амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:16
      Elliada_
      Elliada_ ответ shur (раскрыть)
      вчера в 17:14
      Причем тут любовь к британцам? Можешь привести пример, когда список от goal,com не совпадал с итоговым результатом?
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ амурец (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 17:12
      Ну к примеру я не фанат Месси но я считаю его лучше дырявого гея-нарцисса.
      Как ты фанатов Месси назвал?
      "месяфантики"
      Дальше лучше промолчу...
      Гость
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