Объявлены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ по итогам марта

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вчера, 11:14

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста по итогам марта.

В список номинантов вошли:

, «Ростов» (3 матча, 4 гола, 1 голевая передача).

, «Локомотив» (3 матча, 2 гола).

, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).

, «Динамо» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).

, «Сочи» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).