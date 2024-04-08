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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ по итогам марта

вчера, 11:14

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста по итогам марта.

В список номинантов вошли:

Мохаммад Мохеби, «Ростов» (3 матча, 4 гола, 1 голевая передача).

Максим Глушенков, «Локомотив» (3 матча, 2 гола).

Кирилл Щетинин, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).

Константин Тюкавин, «Динамо» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).

Мартин Крамарич, «Сочи» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики. Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трёх. В случае равенства между номинантами лучшим признаётся победитель голосования среди экспертов РПЛ.

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ по итогам марта

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:03
Выбирал между Мохеби и Тюкавиным, выбрал иранца.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:55, ред.
Мохеби слишком хорош в Марте. Он и за сборную отмечался результативными действиями, и за клуб вот 2 дубля делал в двух матчах
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 12:26
В апреле с завидным отрывом должна победить связка Соболев - Лещук
lotsman
lotsman
вчера в 11:35
Ростовский Мохаммад, однозначно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:15
Ростов был хорош в марте
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