Объявлены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ по итогам марта

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста по итогам марта.
В список номинантов вошли:
Мохаммад Мохеби, «Ростов» (3 матча, 4 гола, 1 голевая передача).
Максим Глушенков, «Локомотив» (3 матча, 2 гола).
Кирилл Щетинин, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).
Константин Тюкавин, «Динамо» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).
Мартин Крамарич, «Сочи» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).
В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики. Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трёх. В случае равенства между номинантами лучшим признаётся победитель голосования среди экспертов РПЛ.