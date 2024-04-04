Винисиус — лучший игрок «Реала» по итогам марта

Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом клуба по итогам марта.
В прошлом месяце бразилец провёл 4 матча за «сливочных», где забил 6 голов. Также Винисиус был признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте.
Выбирают как правило из напов или кто больше забил...
В отношении защитников, которые не забили, а отпахали не хуже напа, это "дискриминация"
Выбирают как правило из напов или кто больше забил...
В отношении защитников, которые не забили, а отпахали не хуже напа, это "дискриминация"
Помню, в прошлом году, в футбольных кругах разговоры были, типа, вместо Вини взять Хвичку. Вот уж, воистину, глупость человеческая границ не имеет.
Помню, в прошлом году, в футбольных кругах разговоры были, типа, вместо Вини взять Хвичку. Вот уж, воистину, глупость человеческая границ не имеет.