Винисиус — лучший игрок «Реала» по итогам марта

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вчера, 22:02

Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий признан лучшим футболистом клуба по итогам марта.

В прошлом месяце бразилец провёл 4 матча за «сливочных», где забил 6 голов. Также Винисиус был признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте.