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Винисиус — лучший игрок «Реала» по итогам марта

вчера, 22:02

Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом клуба по итогам марта.

В прошлом месяце бразилец провёл 4 матча за «сливочных», где забил 6 голов. Также Винисиус был признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте.

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Все комментарии
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 23:10
всегда бы так играл, главное только без эмоций!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:15
"Лучший игрок"...
Выбирают как правило из напов или кто больше забил...
В отношении защитников, которые не забили, а отпахали не хуже напа, это "дискриминация"
Capral
Capral
вчера в 22:14
Красавчик!!!!!!! Ему бы еще совладать с характером и собственными эмоциями, и цены ему не было бы!!!!!!! Украшение- и Реала- и европейского футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Помню, в прошлом году, в футбольных кругах разговоры были, типа, вместо Вини взять Хвичку. Вот уж, воистину, глупость человеческая границ не имеет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:04
Правильное решение,хорошо отыграл - достоин.
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