«Астон Вилла» хочет подписать Зиркзее

«Астон Вилла» присоединяется к гонке за подписание нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее.
Футболистом также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Игрок оценивается в 60-70 миллионов евро.
«Астон Вилла» присоединяется к гонке за подписание нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее.
Футболистом также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Игрок оценивается в 60-70 миллионов евро.
Что касается его переходов в АПЛ, то данные все для этого есть, плюс молодой еще, может попробовать себя и там, а не пойдет, вернется в Италию
Что касается его переходов в АПЛ, то данные все для этого есть, плюс молодой еще, может попробовать себя и там, а не пойдет, вернется в Италию