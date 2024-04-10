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«Астон Вилла» хочет подписать Зиркзее

вчера, 20:49

«Астон Вилла» присоединяется к гонке за подписание нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

Футболистом также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Игрок оценивается в 60-70 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:12
Не знаю на сколько это правда, но читал, что сам Джошуа желает остаться в СерииА а конкретно перейти в Милан. Но так же если Тиаго Мотта возглавит Ювентус, то игрок будет готов последовать за тренером и перейти в стан старушки!
Что касается его переходов в АПЛ, то данные все для этого есть, плюс молодой еще, может попробовать себя и там, а не пойдет, вернется в Италию
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