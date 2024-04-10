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Вратарь «Локомотива» Худяков может перейти в «Динамо»

вчера, 17:21

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков может продолжить карьеру в «Динамо».

По данным источника, Вадим Шпинёв, агент голкипера, предложил услуги своего клиента «Динамо». «Бело-голубые» пока не дали свой ответ, взяв время на раздумья.

Летом у Худякова заканчивается контракт с «Локомотивом», поэтому он станет свободным агентом и может быть подписан бесплатно.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 20:21
В Динамо сейчас добрая половина РПЛ предлагает своих вторых, либо молодых вратарей..

Сочувствуют ребята, спасибо им))
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:58, ред.
После ухода из Динамо Березовского и Габулова в Динамо так и не появился надёжный дублёр основного вратаря, и даже вытиснивший в последних матчах на скамейку запасных нашу "легенду" Антона Владимировича Игорь Лещук , не отличается стабильной надёжностью. А заявленный в зимнюю паузу белорусский голкипер Андрей Кудравец наверное пока тоже не внушает доверия тренерскому штабу бело-синих, иначе уже давно выходил бы хотя бы в играх за Кубок. И если сравнивать двух молодых вратарей Худякова, о котором идёт речь в озвученной новости, и Кудравца, то всё же у второго уже имеется какой-никакой опыт выступления не только во внутреннем чемпионате Белоруссии за основную команду, но и в международных матчах в Еврокубках.
А вообще, будь моя воля, то я бы предпочёл перетащить из Краснодара Агкацева, пока его ещё не позвал к себе наш чемпион. У Стаса кстати тоже через год заканчивается контракт и сидеть в ожидании своей очереди за спиной у Сафонова вряд ли входит в его планы. Правда Галицкий наверняка попросит за него миллиона полтора-два, а то и больше, но по тем играм что я видел с участием Агкацева у парня большое будущее. Болейте за своих. а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 18:10
после крайнего матча, есть над чем подумать !
lotsman
lotsman
вчера в 17:36
После матча с Спартаком, когда вратарь Динамо подарил два мяча Соболеву, оно решило заменить его.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:28
Найти место для свободного футболиста думаю проблем для его агента не возникнет
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