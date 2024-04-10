Вратарь «Локомотива» Худяков может перейти в «Динамо»

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вчера, 17:21

Вратарь «Локомотива» может продолжить карьеру в «Динамо».

По данным источника, , агент голкипера, предложил услуги своего клиента «Динамо». «Бело-голубые» пока не дали свой ответ, взяв время на раздумья.

Летом у Худякова заканчивается контракт с «Локомотивом», поэтому он станет свободным агентом и может быть подписан бесплатно.