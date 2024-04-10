Вратарь «Локомотива» Худяков может перейти в «Динамо»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков может продолжить карьеру в «Динамо».
По данным источника, Вадим Шпинёв, агент голкипера, предложил услуги своего клиента «Динамо». «Бело-голубые» пока не дали свой ответ, взяв время на раздумья.
Летом у Худякова заканчивается контракт с «Локомотивом», поэтому он станет свободным агентом и может быть подписан бесплатно.
А вообще, будь моя воля, то я бы предпочёл перетащить из Краснодара Агкацева, пока его ещё не позвал к себе наш чемпион. У Стаса кстати тоже через год заканчивается контракт и сидеть в ожидании своей очереди за спиной у Сафонова вряд ли входит в его планы. Правда Галицкий наверняка попросит за него миллиона полтора-два, а то и больше, но по тем играм что я видел с участием Агкацева у парня большое будущее. Болейте за своих. а не против чужих!
А вообще, будь моя воля, то я бы предпочёл перетащить из Краснодара Агкацева, пока его ещё не позвал к себе наш чемпион. У Стаса кстати тоже через год заканчивается контракт и сидеть в ожидании своей очереди за спиной у Сафонова вряд ли входит в его планы. Правда Галицкий наверняка попросит за него миллиона полтора-два, а то и больше, но по тем играм что я видел с участием Агкацева у парня большое будущее. Болейте за своих. а не против чужих!