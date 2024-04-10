Азмун не хочет возвращаться из «Ромы» в «Байер»

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вчера, 18:41

Агент Кова Тилавпур, тесно связанный с иранским футбольным рынком, заявил, что нападающий не намерен возвращаться из «Ромы» в «Байер».

Азмун восстанавливается в Италии. Вроде бы всё нормально и через недельку он вернется на поле. Сердару очень нравится в Риме. Думаю, он не захочет возвращаться в Германию.

Азмун выступает за «Рому» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий провёл за римский клуб 21 матч, где забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.