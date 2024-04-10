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Азмун не хочет возвращаться из «Ромы» в «Байер»

вчера, 18:41

Агент Кова Тилавпур, тесно связанный с иранским футбольным рынком, заявил, что нападающий Сердар Азмун не намерен возвращаться из «Ромы» в «Байер».

Азмун восстанавливается в Италии. Вроде бы всё нормально и через недельку он вернется на поле. Сердару очень нравится в Риме. Думаю, он не захочет возвращаться в Германию.

Азмун выступает за «Рому» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий провёл за римский клуб 21 матч, где забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:52
забивает нынче мало
112910415
112910415
сегодня в 05:50
ни там, ни там особо не нужен ...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:04
Что в Байере, что в Роме со своими 2 голами особо видимо не нужен. Нигде толком не смог заиграть.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 20:35
У Байера сейчас подобралась очень крутая банда
Не терпится посмотреть на них в ЛЧ
Думаю, Азмун там уже ни к чему
Байкал-38
Байкал-38 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:24
Он может и захочет, но его уже вряд ли возьмут.
adekvat
adekvat ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:22
Только не Зенит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:50
А в Зенит?
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