Семь футболистов могут покинуть МЮ летом

«Манчестер Юнайтед» планирует продать семь игроков летом.
В списке нападающие Мэйсон Гринвуд и Джейдон Санчо, полузащитники Донни ван де Бек, Факундо Пеллистри, Ганнибал Межбри и Омари Форсон, а также защитник Альваро Фернандес.
Также клуб отпустит нападающего Антони Марсьяля, вратаря Тома Хитона и защитника Брендона Уильямса на правах свободных агентов.
Это ж как можно было так похерить наследие Фергюсона
Одна из сильнейших команд мира превратилась в середняка Премьер Лиги
Может не совсем середняка, но в команду , которая ещё до начала сезона не имеет ни единого шанса на чемпионство в Англии, не говоря уж о ЛЧ
Это ж как можно было так похерить наследие Фергюсона
Одна из сильнейших команд мира превратилась в середняка Премьер Лиги
Может не совсем середняка, но в команду , которая ещё до начала сезона не имеет ни единого шанса на чемпионство в Англии, не говоря уж о ЛЧ