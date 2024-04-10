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Семь футболистов могут покинуть МЮ летом

вчера, 20:02

«Манчестер Юнайтед» планирует продать семь игроков летом.

В списке нападающие Мэйсон Гринвуд и Джейдон Санчо, полузащитники Донни ван де Бек, Факундо Пеллистри, Ганнибал Межбри и Омари Форсон, а также защитник Альваро Фернандес.

Также клуб отпустит нападающего Антони Марсьяля, вратаря Тома Хитона и защитника Брендона Уильямса на правах свободных агентов.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:00
А где Далот, магвайр, Антони?
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 20:24
Я думаю, уже самым непримиримым соперникам наподобие Сити и Ливерпуля не смешно..
Это ж как можно было так похерить наследие Фергюсона
Одна из сильнейших команд мира превратилась в середняка Премьер Лиги
Может не совсем середняка, но в команду , которая ещё до начала сезона не имеет ни единого шанса на чемпионство в Англии, не говоря уж о ЛЧ
shur
shur
вчера в 20:06
...капля в море...!!!
Гость
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