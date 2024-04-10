«Астон Вилла» хочет подписать защитника «Арсенала»

«Астон Вилла» заинтересована в подписании левого защитника «Арсенала» Кирана Тирни.
«Канониры» хотят получить за шотландца 25 миллионов фунтов.
Нынешний сезон футболист проводит в «Реале Сосьедад» на правах аренды.
«Астон Вилла» заинтересована в подписании левого защитника «Арсенала» Кирана Тирни.
«Канониры» хотят получить за шотландца 25 миллионов фунтов.
Нынешний сезон футболист проводит в «Реале Сосьедад» на правах аренды.
Если я не ошибаюсь, то Киран переходил в Арсенал как раз при Эмери, который сейчас как раз тренерует Виллу. Для Кирана это будет еще одним шансом заиграть в АПЛ и я думаю в Вилле у него получится, т к футбол Эмери отличается от Артеты и Кирану футбол Эмери подойдет больше. Для Арсенала тоже было бы лучше продать игрока в АПЛ, чем в ЛаЛигу(он может остаться в Сосьедаде на постоянной основе), т.к английский клуб может заплатить за него больше денег, чем скромный Сосьедад
Если я не ошибаюсь, то Киран переходил в Арсенал как раз при Эмери, который сейчас как раз тренерует Виллу. Для Кирана это будет еще одним шансом заиграть в АПЛ и я думаю в Вилле у него получится, т к футбол Эмери отличается от Артеты и Кирану футбол Эмери подойдет больше. Для Арсенала тоже было бы лучше продать игрока в АПЛ, чем в ЛаЛигу(он может остаться в Сосьедаде на постоянной основе), т.к английский клуб может заплатить за него больше денег, чем скромный Сосьедад