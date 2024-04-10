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Нойер может завершить карьеру в 2025 году

вчера, 21:02

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер раздумывает над своим будущим.

По данным источника, голкипер рассматривает два варианта развития карьеры. Нойер либо завершит карьеру летом 2025 года, либо подпишет новый контракт с мюнхенским клубом до лета 2026-го.

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Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
сегодня в 01:47
И где сейчас этот твой Шальке? Нойер перейдя в Баварию стал одним из легендарных голкиперов в мировым футболе
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 21:13, ред.
Для меня нойер умер как футболист , после перехода из Шальке в Баварию
Это был просто нож в спину, уйти в стан прямого конкурента по чемпионату и принципиального соперника
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
Потом ещё саудиты выйдут на арену. Поиграет там немножко...
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