Нойер может завершить карьеру в 2025 году

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер раздумывает над своим будущим.
По данным источника, голкипер рассматривает два варианта развития карьеры. Нойер либо завершит карьеру летом 2025 года, либо подпишет новый контракт с мюнхенским клубом до лета 2026-го.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер раздумывает над своим будущим.
По данным источника, голкипер рассматривает два варианта развития карьеры. Нойер либо завершит карьеру летом 2025 года, либо подпишет новый контракт с мюнхенским клубом до лета 2026-го.
Это был просто нож в спину, уйти в стан прямого конкурента по чемпионату и принципиального соперника
Это был просто нож в спину, уйти в стан прямого конкурента по чемпионату и принципиального соперника