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Зидан близок к достижению соглашения с «Баварией»

сегодня, 14:33

Зинедин Зидан находится в шаге от того, чтобы стать главным тренером «Баварии» со следующего сезона. Француз — первый выбор немецкого клуба на замену Томасу Тухелю, поскольку другой кандидат, Юлиан Нагельсманн, только что продлил контракт со сборной Германии. Люди, знакомые с ходом переговоров между Зиданом и «Баварией», считают сделку, которая ещё не подписана, практически состоявшейся. По сообщениям, француз просит усиление состава, особенно в оборонительной линии.

«Бавария» соответствует требованиям Зидана для возвращения в футбол спустя три года. Величие клуба, стабильность среднесрочного и долгосрочного проекта и возможность бороться за все титулы делают мюнхенцев наиболее привлекательным вариантом для француза.

Напомним, Зидан не тренировал с тех пор, как покинул «Реал» по окончании кампании 2020/21 во время своего второго пребывания в клубе. Вместе со «сливочными» француз трижды побеждал в Лиге чемпионов и дважды в Ла Лиге, а также завоевал все возможные титулы, за исключением Кубка Испании. 51-летний специалист очень хотел возглавить сборную Франции, но из-за успешной работы Дидье Дешама это пока невозможно.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:57, ред.
Я "за" и всего лишь по одной причине. Хочется посмотреть, добьётся ли Зидан с этой командой каких - либо успехов. Причём на международной арене. И даже если не добьётся, всё равно будет интересно.
Хотя и без него команда вышла в полуфинал ЛЧ. Куда уж лучше.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:48
С таким составом и финансовыми возможностями и наш Валерон не хуже Зидана будет.Они с любыми тренером были есть и будут в топ 8 в мире.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:38, ред.
Я уже знаю концовку этих яко бы переговоров.
Стороны не договорились, Зидана не будет в Баварии.

Зидана куда только не сватали и заметьте везде одно и то же требования, усиление состава, а в итоге Зидан никуда не идёт.
Zangiota
Zangiota
сегодня в 15:34
Посмотрим увидим, может получится как в РМ или нет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:28
Что-то я не очень верю в успех Зизу
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 15:05
Это не осень хороший выбор в обоюдном плане, т.е. как для ЗиЗу, так и для Баварии. Аргументы. Три года перерыва в тренерской работе - это как три года перерывая футболиста в карьере. Сохранение формы и тонуса невозможно. В этом плане ЗиЗу рискует. Что касается Баварии. Что им делать если он не потянет ? А он не потянет с высокой долей вероятности. Баварии нужен практикующий тренер, находящийся в тонусе, а не теоретик. Но, как горят. поглядим.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:55
Не думаю что это хороший выбор Баварии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 14:48
Физручело не потянет в Баварии!
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 14:48
Зидан подходит Баварии, почему нет.
112910415
112910415
сегодня в 14:41
ну прямо чудеса
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:39
Что это за тренер который просит усиление состава?))) Смешно))). Ну так тренируй лучше, за этим тебя и приглашают. Тем более в Баварии все высококлассные профессионалы.
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