Зидан близок к достижению соглашения с «Баварией»

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сегодня, 14:33

находится в шаге от того, чтобы стать главным тренером «Баварии» со следующего сезона. Француз — первый выбор немецкого клуба на замену Томасу Тухелю, поскольку другой кандидат, Юлиан Нагельсманн, только что продлил контракт со сборной Германии. Люди, знакомые с ходом переговоров между Зиданом и «Баварией», считают сделку, которая ещё не подписана, практически состоявшейся. По сообщениям, француз просит усиление состава, особенно в оборонительной линии.

«Бавария» соответствует требованиям Зидана для возвращения в футбол спустя три года. Величие клуба, стабильность среднесрочного и долгосрочного проекта и возможность бороться за все титулы делают мюнхенцев наиболее привлекательным вариантом для француза.

Напомним, Зидан не тренировал с тех пор, как покинул «Реал» по окончании кампании 2020/21 во время своего второго пребывания в клубе. Вместе со «сливочными» француз трижды побеждал в Лиге чемпионов и дважды в Ла Лиге, а также завоевал все возможные титулы, за исключением Кубка Испании. 51-летний специалист очень хотел возглавить сборную Франции, но из-за успешной работы Дидье Дешама это пока невозможно.