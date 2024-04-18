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Агент Нагельсманна дал комментарий на тему перехода тренера в «Баварию»

сегодня, 10:56

Фолькер Штрут, агент главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, высказался о возможном возвращении специалиста в «Баварию».

Примем решение в ближайшие 5-7 дней. Нет смысла утверждать, что мы не общаемся с заинтересованными сторонами. Могу лишь сказать, что речь не только о «Баварии».

Это в порядке вещей, такова моя работа, и говорить, что мы не ведем переговоры, было бы издевательством над СМИ. Разумеется, мы ведем переговоры. Да и сам Юлиан говорил, что определится с будущим в апреле.

Соглашение рулевого с Немецким футбольным союзом рассчитано до 31 июля.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 12:58
Сперва выгнали, теперь вернуть хотят, послал бы подальше Баварию.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:04
Ждём уточнений через 5 - 7 дней...)
Гость
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