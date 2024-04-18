Агент Нагельсманна дал комментарий на тему перехода тренера в «Баварию»

Фолькер Штрут, агент главного тренера сборной Германии , высказался о возможном возвращении специалиста в «Баварию».

Примем решение в ближайшие 5-7 дней. Нет смысла утверждать, что мы не общаемся с заинтересованными сторонами. Могу лишь сказать, что речь не только о «Баварии».