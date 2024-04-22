За трансфер Кварацхелии могут заплатить 100 млн евро

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вчера, 19:30

Полузащитник может покинуть «Наполи» этим летом.

По данным источника, в переходе грузина заинтересованы клубы из АПЛ и ПСЖ .

«Наполи» может получить предложение по трансферу Хвичи на сумму 100 млн евро этим летом.