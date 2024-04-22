За трансфер Кварацхелии могут заплатить 100 млн евро

Полузащитник Хвича Кварацхелия может покинуть «Наполи» этим летом.
По данным источника, в переходе грузина заинтересованы клубы из АПЛ и ПСЖ.
«Наполи» может получить предложение по трансферу Хвичи на сумму 100 млн евро этим летом.
Полузащитник Хвича Кварацхелия может покинуть «Наполи» этим летом.
По данным источника, в переходе грузина заинтересованы клубы из АПЛ и ПСЖ.
«Наполи» может получить предложение по трансферу Хвичи на сумму 100 млн евро этим летом.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
- Чел стал чемпионом?- Стал. - Был одним из ключевых?- Был. - Имеет ярко выраженные скилы? - Еще как.
По трансферам напоминалка: Игроки из португальской лиги - за 120 лямов, игроки из нидерландской лиги - по 100 лямов, игроки из лиги1 и бундеса - конвейером. Фармклубы со дна АПЛ и ЛаЛиги - также пихают своих звезд за сотки. Не говоря о куче ноунейм игроков за 80-60 лямов.
- Чел стал чемпионом?- Стал. - Был одним из ключевых?- Был. - Имеет ярко выраженные скилы? - Еще как.
По трансферам напоминалка: Игроки из португальской лиги - за 120 лямов, игроки из нидерландской лиги - по 100 лямов, игроки из лиги1 и бундеса - конвейером. Фармклубы со дна АПЛ и ЛаЛиги - также пихают своих звезд за сотки. Не говоря о куче ноунейм игроков за 80-60 лямов.
в сегодняшнем футболе все возможно. и никого больше не удивишь.
в сегодняшнем футболе все возможно. и никого больше не удивишь.