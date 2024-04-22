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За трансфер Кварацхелии могут заплатить 100 млн евро

вчера, 19:30

Полузащитник Хвича Кварацхелия может покинуть «Наполи» этим летом.

По данным источника, в переходе грузина заинтересованы клубы из АПЛ и ПСЖ.

«Наполи» может получить предложение по трансферу Хвичи на сумму 100 млн евро этим летом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:56
спортсмен играет всё хуже ... а утки про него всё жирнее ... )
Baggio R.
Baggio R. ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:33
Тут все понятно.
Capral
Capral
вчера в 21:07
Вот, именно- был, был, был!!! А в настоящем- болт с резьбой!!! Ценник, агент торгаш, может какой угодно повесить, вопрос- а кто купит, этот испорченный товар, просроченный?!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:55
Ахаха, какой-то нездоровый хейт к игроку из Неаполя (или потому что из Грузии?)
- Чел стал чемпионом?- Стал. - Был одним из ключевых?- Был. - Имеет ярко выраженные скилы? - Еще как.
По трансферам напоминалка: Игроки из португальской лиги - за 120 лямов, игроки из нидерландской лиги - по 100 лямов, игроки из лиги1 и бундеса - конвейером. Фармклубы со дна АПЛ и ЛаЛиги - также пихают своих звезд за сотки. Не говоря о куче ноунейм игроков за 80-60 лямов.
Capral
Capral
вчера в 20:22
Помню, как-то инфа было на Соккере, типа, хотят в Реал Хвичку, вместо Вини. Ох, я поржал!!! Да Вини, в худших своих играх -на три головы сильней этого марадонки!!!!!!!
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:11
А на кой, он им нужен???
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10
У Барселоны нет денег, Реалу он не нужен, тут только остается Париж они и могут заплатить
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:10
НИКТО!!! Глупость, которая завтра- будет жестко опровегнута!!!!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 20:09
Хвича и в Наполи не хнычет. Ему как-то псж на апл.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:09
В МС.. Вместо Грилиша .. ☝️
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:06
Интересно кто поведется на эту аферу
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 20:04
Никто в этом мире столько не заплатит за него...
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:04
Хвича уже не развивается
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
безумие денежный мешков.
в сегодняшнем футболе все возможно. и никого больше не удивишь.
Capral
Capral
вчера в 19:43, ред.
Чушь. Кто за это убожество даст такие деньги?! Раньше не давали, сейчас тем более!!! К тому же, он продлил контракт с Наполи на несколько лет, а это значит- что надо еще переплачивать. Кому он нужен, за такие деньги?! Меньше надо были пиариться, а больше пахать...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:41
Если это случится, то его хейтеры не смогут спать спокойно
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