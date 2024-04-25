Главный тренер «Фейеноорда» подтвердил, что может возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Ливерпуль».
Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что клубы ведут переговоры. Дальше ты ждёшь, что из этого выйдет.
Очевидно, что я хотел бы возглавить «Ливерпуль». Теперь жду, достигнут ли клубы соглашения. Я очень в этом уверен.
А так... Если ты первый в провинции, (ничего против Нидерланд) это ещё не значит, что ты будешь "первым" и в Риме! (Англии)
А так... Если ты первый в провинции, (ничего против Нидерланд) это ещё не значит, что ты будешь "первым" и в Риме! (Англии)
Почему руководство клуба так усиленно пытается угробить клуб, по крайней мере риск провала есть.
Почему руководство клуба так усиленно пытается угробить клуб, по крайней мере риск провала есть.
Но как будет в Ливерпуле большой вопрос
Но как будет в Ливерпуле большой вопрос
Клопп задал планку, до которой нереально дотянуться.
а сравнения неизбежны.
ну а мы будем смотреть и надеяться, что сильного провала не случится.
Клопп задал планку, до которой нереально дотянуться.
а сравнения неизбежны.
ну а мы будем смотреть и надеяться, что сильного провала не случится.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1377539/slot-arne-feyenoord 25.04.2024
Также очевидно что неизвестно что получится)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1377539/slot-arne-feyenoord 25.04.2024
Также очевидно что неизвестно что получится)