Главный тренер «Фейеноорда» подтвердил, что может возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Фейеноорда» прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Ливерпуль».

Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что клубы ведут переговоры. Дальше ты ждёшь, что из этого выйдет.

Очевидно, что я хотел бы возглавить «Ливерпуль». Теперь жду, достигнут ли клубы соглашения. Я очень в этом уверен.