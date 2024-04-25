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Главный тренер «Фейеноорда» подтвердил, что может возглавить «Ливерпуль»

вчера, 23:34

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Ливерпуль».

Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что клубы ведут переговоры. Дальше ты ждёшь, что из этого выйдет.

Очевидно, что я хотел бы возглавить «Ливерпуль». Теперь жду, достигнут ли клубы соглашения. Я очень в этом уверен.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:22
В такой клуб как бы нужен тренер их "первой обоймы"!
А так... Если ты первый в провинции, (ничего против Нидерланд) это ещё не значит, что ты будешь "первым" и в Риме! (Англии)
q69vkkv7py5k
q69vkkv7py5k
сегодня в 07:19
Теперь главное, что бы Клопп не передумал уходить.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 06:49
Уровень Эредивизи подтвердил Тен Хаг в МЮ, теперь Ливерпуль пытается наступить на те же грабли.
Почему руководство клуба так усиленно пытается угробить клуб, по крайней мере риск провала есть.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
так тому и быть !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 03:53
Арне зарекомендовал себя как достаточно хороший тренер и в ЛЧ выступал
Но как будет в Ливерпуле большой вопрос
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:29
Для себя я давно принял, что кто бы ни пришел в Ливерпуль, будет хуже.
Клопп задал планку, до которой нереально дотянуться.
а сравнения неизбежны.
ну а мы будем смотреть и надеяться, что сильного провала не случится.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:23
Может это тогда, когда от него зависит
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:39
Очевидно, что я хотел бы возглавить «Ливерпуль».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1377539/slot-arne-feyenoord 25.04.2024
Также очевидно что неизвестно что получится)
Futurista
Futurista
вчера в 23:36
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