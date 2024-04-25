«Челси» может уволить Почеттино после разгрома от «Арсенала»

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вчера, 11:14

может быть уволен с должности главного тренера «Челси».

Руководство «синих» рассматривает вариант с отставкой аргентинца после разгромного поражения от «Арсенала» (0:5).

Ключевым фактором оценки работы Почеттино будет попадание в еврокубковую зону по итогам сезона.