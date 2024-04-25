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«Челси» может уволить Почеттино после разгрома от «Арсенала»

вчера, 11:14

Маурисио Почеттино может быть уволен с должности главного тренера «Челси».

Руководство «синих» рассматривает вариант с отставкой аргентинца после разгромного поражения от «Арсенала» (0:5).

Ключевым фактором оценки работы Почеттино будет попадание в еврокубковую зону по итогам сезона.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
сегодня в 06:58, ред.
Речь была не про бан ) А про то что Лэмпард казалось накупил балласт в Челси (Зиеш, Вернер, Хаверц, Чилуэлл, Силва), а Тухель их реанимировал в Челси и выиграл ЛЧ.
Когда они играли против Баварии Флика в ЛЧ, игра Челси при Лэмпарде была настолько безнадёжной, что казалось на это уйдёт лет 10, чтобы Челси вышел на топ уровень )
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:04
Нормальных тренеров на все клубы не напасешься....вас много, а нас мало!
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:17
У синих трансферный бан был, когда Лэмпс пришел. И он работал очень хорошо именно с игроками из академии(открыл Маунта, Абрахама). Всё пошло плохо именно после начавшихся бесконтрольных трансферов.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:37
Вот в этом то и весь Боули... Поттеру обещал время дать накупил тому игроков, и выгнал. Назначил Поча, снова накупил кучу игроков, которых тот даже не просил, прошел сезон и Поча выгнать готов. Кто следующий????
Поч кстати практически весь сезонииграет с теми кто готов играть а не в больничке. Эпидемия травм у синих продолжается на протчжении всего сезона! Ну ладно, уйдет Поч, кто будет следующим???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 14:29
Теперь он будет психологом в "Баварии", но, думаю, там вся психология будет продать Леройчика саудитам, остальные там вменяемы.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
вчера в 14:29
Точно также было при Лэмпарде, когда Лэмпард скупал игроков (Вернер, Хаверци т.д.), где первый сезон прошёл нормально, а второй сезона оказался провальным, но первый сезон в ЛЧ у Лэмпарда был провальным.
Затем пришёл Тухель и выиграл ЛЧ за полсезона.
Казалось что Лэмпард скупал хлам, а оказалось что нет. Все было дело в тренере.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:23
А психологом должен быть Рангник )
Все потому что в МЮ Рангник считал что у игроков проблемы с психологией )
b75vhyw7j7eb
b75vhyw7j7eb
вчера в 12:42
Для Челси наступили печальные времена! Предстоит поднять команду до уровня Абрамовича!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:06, ред.
По мне, Покет изначально был один из худших вариантов. Закомплексованный и при этом одновременно высокомерный тип, это его заявление о том, что он элитный тренер, которому не нужны трофеи) По факту мы понимаем, что он это сказал просто потому, что у него не было трофеев, а не они ему не были нужны))

Но, если человек уверен в себе, он так просто не будет себя вести. Представляю Анчи или Пепа на пресс-конференции. "- Каковы ваши планы на нышешнюю ЛЧ?" - "Знаете, я скажу проще, я просто элитный топ-тренер. Да, и мне не нужны трофеи. Следующий вопрос." Психолог явно комплексы Поча по полочкам тут мог бы разложить))

Далее, кроме очевидных комплексов, очевидная высокомерность создаёт сразу ряд проблем - во-первых, он сразу же начал оскорблять болельщиков (только к весне его "Меня не интересует мнение болельщиков. Те, кто не поддерживает нас, нам не интересны." и т.п. превратились в поскуливание под давлением клуба, очевидно). Во-вторых, такой тренер априори не наведёт порядок в раздевалке. В результате мы видим, как игроки практически дерутся на поле, мало того, что дерутся, они отбирают мяч у игрока, который тащит команду, то есть на результаты им очевидно плевать.

Ну и следующий вопрос - смог ли тренер, несмотря на все свои очевидные недостатки, выстроить ядро команды? Абсолютно нет. И да, можно винить руководство, но ведь нынешний состав ещё год назад в других клубах был перспективными, ведущими игроками.

Сорян, но, все эти Кайседо, Энцо, Кукурелья, Дисаси, Бадьяшиль, Мадуэке, даже кривоногий Джексон были куплены именно потому, что выжигали газоны за свои клубы. Нельзя, сколько бы топ-игроков Боэли не купил, говорить, что он купил сброд только потому, что все игроки как один, приехав в "Челси", перестают играть. Даже Рахимка затосковал, хотя в прошлом сезоне он порой неплохо себя проявлял, но за два года он в два раза упал в цене до среднего игрока.

По мне так закомплексованным и при этом же высокомерным тренерам не место в топ-клубах, прямая гарантия того, что никакого согласия в команде в принципе не будет.
shlomo
shlomo
вчера в 12:00
Тут как не меняй тренеров, но если в системе Челси бардак, то от перемены мест слагаемых сумма будет та же.
5uweanz7x5ek
5uweanz7x5ek
вчера в 11:55
Похоже не видать им еврокубковой зоны
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:45
А что ни так? Трофеи не нужны этому товарищу, свое слово держит)) Где бы они щас бы без Палмера???
112910415
112910415
вчера в 11:29
допустим ...
а кто из великих готов взяться ?
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 11:20
Жалко Поча, с таким сбродом, который накупили новые владельцы, мало кто дал бы результат.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:17
А руководство сами себя не хотят уволить следом?
Гость
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