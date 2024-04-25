«Челси» может уволить Почеттино после разгрома от «Арсенала»

Маурисио Почеттино может быть уволен с должности главного тренера «Челси».
Руководство «синих» рассматривает вариант с отставкой аргентинца после разгромного поражения от «Арсенала» (0:5).
Ключевым фактором оценки работы Почеттино будет попадание в еврокубковую зону по итогам сезона.
Но, если человек уверен в себе, он так просто не будет себя вести. Представляю Анчи или Пепа на пресс-конференции. "- Каковы ваши планы на нышешнюю ЛЧ?" - "Знаете, я скажу проще, я просто элитный топ-тренер. Да, и мне не нужны трофеи. Следующий вопрос." Психолог явно комплексы Поча по полочкам тут мог бы разложить))
Далее, кроме очевидных комплексов, очевидная высокомерность создаёт сразу ряд проблем - во-первых, он сразу же начал оскорблять болельщиков (только к весне его "Меня не интересует мнение болельщиков. Те, кто не поддерживает нас, нам не интересны." и т.п. превратились в поскуливание под давлением клуба, очевидно). Во-вторых, такой тренер априори не наведёт порядок в раздевалке. В результате мы видим, как игроки практически дерутся на поле, мало того, что дерутся, они отбирают мяч у игрока, который тащит команду, то есть на результаты им очевидно плевать.
Ну и следующий вопрос - смог ли тренер, несмотря на все свои очевидные недостатки, выстроить ядро команды? Абсолютно нет. И да, можно винить руководство, но ведь нынешний состав ещё год назад в других клубах был перспективными, ведущими игроками.
Сорян, но, все эти Кайседо, Энцо, Кукурелья, Дисаси, Бадьяшиль, Мадуэке, даже кривоногий Джексон были куплены именно потому, что выжигали газоны за свои клубы. Нельзя, сколько бы топ-игроков Боэли не купил, говорить, что он купил сброд только потому, что все игроки как один, приехав в "Челси", перестают играть. Даже Рахимка затосковал, хотя в прошлом сезоне он порой неплохо себя проявлял, но за два года он в два раза упал в цене до среднего игрока.
По мне так закомплексованным и при этом же высокомерным тренерам не место в топ-клубах, прямая гарантия того, что никакого согласия в команде в принципе не будет.
Но, если человек уверен в себе, он так просто не будет себя вести. Представляю Анчи или Пепа на пресс-конференции. "- Каковы ваши планы на нышешнюю ЛЧ?" - "Знаете, я скажу проще, я просто элитный топ-тренер. Да, и мне не нужны трофеи. Следующий вопрос." Психолог явно комплексы Поча по полочкам тут мог бы разложить))
Далее, кроме очевидных комплексов, очевидная высокомерность создаёт сразу ряд проблем - во-первых, он сразу же начал оскорблять болельщиков (только к весне его "Меня не интересует мнение болельщиков. Те, кто не поддерживает нас, нам не интересны." и т.п. превратились в поскуливание под давлением клуба, очевидно). Во-вторых, такой тренер априори не наведёт порядок в раздевалке. В результате мы видим, как игроки практически дерутся на поле, мало того, что дерутся, они отбирают мяч у игрока, который тащит команду, то есть на результаты им очевидно плевать.
Ну и следующий вопрос - смог ли тренер, несмотря на все свои очевидные недостатки, выстроить ядро команды? Абсолютно нет. И да, можно винить руководство, но ведь нынешний состав ещё год назад в других клубах был перспективными, ведущими игроками.
Сорян, но, все эти Кайседо, Энцо, Кукурелья, Дисаси, Бадьяшиль, Мадуэке, даже кривоногий Джексон были куплены именно потому, что выжигали газоны за свои клубы. Нельзя, сколько бы топ-игроков Боэли не купил, говорить, что он купил сброд только потому, что все игроки как один, приехав в "Челси", перестают играть. Даже Рахимка затосковал, хотя в прошлом сезоне он порой неплохо себя проявлял, но за два года он в два раза упал в цене до среднего игрока.
По мне так закомплексованным и при этом же высокомерным тренерам не место в топ-клубах, прямая гарантия того, что никакого согласия в команде в принципе не будет.
Затем пришёл Тухель и выиграл ЛЧ за полсезона.
Казалось что Лэмпард скупал хлам, а оказалось что нет. Все было дело в тренере.
Затем пришёл Тухель и выиграл ЛЧ за полсезона.
Казалось что Лэмпард скупал хлам, а оказалось что нет. Все было дело в тренере.
Поч кстати практически весь сезонииграет с теми кто готов играть а не в больничке. Эпидемия травм у синих продолжается на протчжении всего сезона! Ну ладно, уйдет Поч, кто будет следующим???
Поч кстати практически весь сезонииграет с теми кто готов играть а не в больничке. Эпидемия травм у синих продолжается на протчжении всего сезона! Ну ладно, уйдет Поч, кто будет следующим???