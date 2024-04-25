Лапорта объявил, что Хави останется главным тренером «Барселоны»

Президент «Барселоны» на сегодняшней пресс-конференции объявил, что продолжит тренировать каталонский клуб в следующем сезоне.

Хави выразил радость по поводу того, что остался в «Барсе». Мы воодушевлены. Это отличная новость для «Барсы». Стабильность – ключ к успешным проектам.