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Лапорта объявил, что Хави останется главным тренером «Барселоны»

вчера, 14:13

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на сегодняшней пресс-конференции объявил, что Хави продолжит тренировать каталонский клуб в следующем сезоне.

Хави выразил радость по поводу того, что остался в «Барсе». Мы воодушевлены. Это отличная новость для «Барсы». Стабильность – ключ к успешным проектам.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 21:21
Так я же об этом и написал вроде)
Что нужно реально смотреть на вещи, что каталонцам мало что светит в следующем сезоне и не только в следующем. Это не вина Хави целиком, у него провальных матчей хватает, где он, как тренер полностью накосячил.
Может произойдёт чудо и Эрнандес пересмотрит некоторые моменты своей тренерской работы и это даст результат, кто знает)
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов
вчера в 19:38
Кстати Мбапе нету конкурента, как то были слухи вплоть до того что Реал бы дал кредит Барсе на покупка Холанда.Два топовых напа увеличат доходы всех
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:55
Хави в начале сезона я Уйду!!!
Хави в конце сезона
112910415
112910415
вчера в 17:39
разумно !
теперь помогать ему надо и верить в успех !
3ton
3ton ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 17:05
С такими проблемами Хави показывает хорошие результаты
Вспомнить до его тренеров - плакать хочется
Есть проблемы в команде - ЦФ ,края обороны .
Есть молодые не опытные.
Надо быть реалистом и смотреть реально на проблемы в клубе , а не жить мечтами , когда Барса брала треблы
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:50
Уболтал чертяга)))
balalay
balalay
вчера в 16:34
Левандовски так и остался самой бесполезной покупкой Барселоны.
shur
shur
вчера в 16:04
....О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг...!!!
...о нет, это не Лапорта, это А.С.Пушкин
Президент Российской Гильдии Поэтов....!
szpzc9ujmgxe
szpzc9ujmgxe
вчера в 15:59
Такой поворот, характеризует Хави не с лучшей стороны
drug01
drug01
вчера в 15:56
Значит всё разрешилось успешно. Желаем продолжение творческого пути
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:52
Пожалуй, лучшее решение
Максим Горелов
Максим Горелов ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 15:32
Да ладно, они же не Кейна купили...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:28
Барса переживает не лучшие времена и ей нужен свой родной тренер.
Из-за проблем с финансами каталонцы не могут позволить себе купить игроков высокого класса вот и остаётся выезжать на ранее купленных и свотх воспитанниках.
Приобретение же свободных агентов типа поляка Левандовского как мне кажется не даёт рост команде.
Хави свой и с его приходом Барса смогла выиграть чемпионат и кубок, но команде надо расти.
Если Хави всё таки уговорили, то ему надо оказать большое доверие, помочь ему очистить состав от ненужного бутора, купить пару тройку игроков нормального уровня и дать развивать свою молодёжь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:07
ЧТД . Что и требовалось доказать ☝️😉
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:00
Единственная причина, по которой остался Хави, - это нет альтернативы. Нет толкового тренера, который бы согласился возглавить Барселону, а менять Хави на физрука нет смысла.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 14:58
РЕАЛ может расслабиться
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:54
Он остаётся, сказал бы Пике)
В любом случае, я желаю команде удачи! Хави желаю крепких нервов)
Нужно быть реалистами, в следующем сезоне Барселоне мало что светит.. сливочные очень качественно усиливают состав. Никто из лидеров не покинет команду и плюс ещё прибудет Мбаппе, а это топ игрок, при всей его жадности.
У Барселоны финансовые проблемы остаются, вряд ли кого то сильного подпишут, ну может Бернарду из за его желания) и на этом все. Есть ещё молодые таланты, но им нужно время, набраться опыта и потом через пару лет, они может быть и будут приносить команде титулов)
Нам, болельщикам в этой ситуации терпения.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:15
Вот так поворот...а сколько же было слов по поводу ухода...теперь верить словам Хави точно не стоит)
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