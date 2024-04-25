Лапорта объявил, что Хави останется главным тренером «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на сегодняшней пресс-конференции объявил, что Хави продолжит тренировать каталонский клуб в следующем сезоне.
Хави выразил радость по поводу того, что остался в «Барсе». Мы воодушевлены. Это отличная новость для «Барсы». Стабильность – ключ к успешным проектам.
В любом случае, я желаю команде удачи! Хави желаю крепких нервов)
Нужно быть реалистами, в следующем сезоне Барселоне мало что светит.. сливочные очень качественно усиливают состав. Никто из лидеров не покинет команду и плюс ещё прибудет Мбаппе, а это топ игрок, при всей его жадности.
У Барселоны финансовые проблемы остаются, вряд ли кого то сильного подпишут, ну может Бернарду из за его желания) и на этом все. Есть ещё молодые таланты, но им нужно время, набраться опыта и потом через пару лет, они может быть и будут приносить команде титулов)
Нам, болельщикам в этой ситуации терпения.
В любом случае, я желаю команде удачи! Хави желаю крепких нервов)
Нужно быть реалистами, в следующем сезоне Барселоне мало что светит.. сливочные очень качественно усиливают состав. Никто из лидеров не покинет команду и плюс ещё прибудет Мбаппе, а это топ игрок, при всей его жадности.
У Барселоны финансовые проблемы остаются, вряд ли кого то сильного подпишут, ну может Бернарду из за его желания) и на этом все. Есть ещё молодые таланты, но им нужно время, набраться опыта и потом через пару лет, они может быть и будут приносить команде титулов)
Нам, болельщикам в этой ситуации терпения.
Из-за проблем с финансами каталонцы не могут позволить себе купить игроков высокого класса вот и остаётся выезжать на ранее купленных и свотх воспитанниках.
Приобретение же свободных агентов типа поляка Левандовского как мне кажется не даёт рост команде.
Хави свой и с его приходом Барса смогла выиграть чемпионат и кубок, но команде надо расти.
Если Хави всё таки уговорили, то ему надо оказать большое доверие, помочь ему очистить состав от ненужного бутора, купить пару тройку игроков нормального уровня и дать развивать свою молодёжь.
Из-за проблем с финансами каталонцы не могут позволить себе купить игроков высокого класса вот и остаётся выезжать на ранее купленных и свотх воспитанниках.
Приобретение же свободных агентов типа поляка Левандовского как мне кажется не даёт рост команде.
Хави свой и с его приходом Барса смогла выиграть чемпионат и кубок, но команде надо расти.
Если Хави всё таки уговорили, то ему надо оказать большое доверие, помочь ему очистить состав от ненужного бутора, купить пару тройку игроков нормального уровня и дать развивать свою молодёжь.