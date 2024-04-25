«Ливерпуль» нашёл нового тренера. Рискуют повторить судьбу «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 20:08

Команда Клоппа переоценила свою зрелость.

Болезненные пощёчины вместо квадрупла

Нет ничего невероятного в игре «Аталанты», «Кристал Пэлас» и «Эвертона», чтобы упускать шанс на четыре трофея за сезон в поединках против таких соперников. Даже нынешний МЮ представляет собой компанию дорогих футболистов с огромными зарплатами, которым нужно прилагать большие усилия для побед над «Ковентри» и «Шеффилд Юнайтед». МЮ не умеет легко обыгрывать таких оппонентов, но забрал очки у «Ливерпуля».

«Красным» пора бояться повторить судьбу исторического соперника. Когда перед носом у футболистов «Ливерпуля» замаячили четыре трофея за сезон, они себя явно переоценили. Кубок Лиги выиграли благодаря голу ван Дейка в финале против «Челси», но решающий поединок был крайне сложным для формального фаворита. А дальше видели в соперниках «какую-то» «Аталанту», ждали бедовый и непредсказуемый «Марсель».

Клопп опасался встречи с «Байером» в финале Лиги Европы, ведь проигрывал решающий поединок турнира «Севилье». Но Юрген рассчитывал добраться до финала, поскольку в игре команд из Бергамо и Марселя нет ничего из того, с чем «красные» раньше не встречались. Также большой глупостью стали неудачи против «Манчестер Юнайтед». Год назад на «Энфилд Роуд» Клопп разгромил тен Хага 7:0, а теперь в АПЛ была свежая глупая ничья 2:2.

В первом круге дома «Ливерпуль» тоже не обыграл МЮ , нулевая ничья. А во встрече Кубка Англии пропустили в концовке от худшего новичка МЮ при тен Хаге – бразильца Антони. И в овертайме не дождались пенальти, допустили сразу два мяча. Стыдно уступать 3:4 нынешним «красным дьяволам». Результат нельзя объяснить только травмами и усталостью, в кубковой игре Клоппу не хватало всего парочки человек из основы.

Поражения имеют психологическую природу

Нельзя назвать разгром от «Аталанты» 0:3 обычным для «Ливерпуля» домашним результатом. Сложно назвать вчерашнюю победу «Эвертона» традиционным сюжетом для дерби Ливерпуля эры Клоппа. Но Юрген решил прервать яркий период в истории «красных», чем сломал команду. Было два варианта – воодушевление и ставка на рациональный футбол, как поступали футболисты «Реала», когда наперед знали об уходе Зидана. Или моральный развал команды, где не верят в успех.

«Ливерпуль» на втором пути. Ключевым вожаком коллектива оказался Клопп, а не Алиссон, ван Дейк или Салах. Они лидеры на поле, но железная вера в успех держалась на плечах немецкого великана. Клопп уедет отдыхать, а «Ливерпуль» ждут страдания, так как многие ключевые футболисты перестали верить в проект. Понятно по выражению лица самовлюбленного Собослаи, не говоря об Александер-Арнольде или Салахе, что не только защитник ван Дейк рассматривает вариант с уходом.

Все боятся пережить унижение, которое ждало ветеранов чемпионского МЮ . АПЛ стала сложнее, чем была десять лет назад, когда на пенсию пошел сэр Алекс Фергюсон, но «Ливерпуль» крайне глупо теряет преимущество в борьбе за титулы. Проиграли «Кристал Пэлас». Ничего не сумели поделать в Бергамо с «Аталантой», хотя быстро забили гол и получили возможность развить успех. Абсолютно все неудачи «Ливерпуля» весной объединяет один знаменатель – психологический кризис.

Невзирая на неудачи, команда очень сильная

Если бы не жесткие промахи Нуньеса и его напарников, то команда Клоппа легко могла лидировать по голам в АПЛ , хотя пока отстают от «Арсенала» на семь ударов. Зато по общему количеству выстрелов за игру опережают даже машину Гвардиолы. Клопп чаще видит свою команду с мячом, чем Артета, хотя у «Арсенала» философия владения мячом, а «Ливерпуль» ничего подобного не декларировал. Но у них хватает ресурсов для игры первым номером в АПЛ .

Это не всегда синоним успехов – «Брайтон» тоже с мячом, что им не помогает. Но даже по xG, суммарному качеству моментов, «Ливерпуль» с большим отрывом на первом месте в АПЛ . У Клоппа невероятно сильная команда. Сработали три трансфера в центре поля. Эндо заиграл в опорной зоне, аргентинский чемпион мира МакАллистер стал одним из новых лидеров, не повторив неудачу коллеги Энцо Фернандеса, который страдает в заявке «Челси».

И Собослаи, хотя мог забивать больше мячей, не испортил первое впечатление после переезда из Бундеслиги в АПЛ . Диас и Нуньес не бездари, Робертсона и Александер-Арнольда не хватало, но команда живая. «Ливерпуль» просто не реализовал моменты. И без голкипера Алиссона были грубые ошибки в защите, которые молодой вратарь Келлехер не смог перекрыть своими сэйвами. Осталось не уничтожить каркас основы неправильным выбором наставника.

«Ливерпуль» не может найти подходящего тренера

Многие специалисты, вроде Де Дзерби и Алонсо, насмотревшись весенних игр «Ливерпуля», склонились к отказу. В результате генеральный директор Эдвардс выискивает неочевидные варианты. Пока не дошли до идеи пригласить Томаса Тухеля, но ведут активные переговоры с Арне Слотом. В Нидерландах молодой специалист держался неплохо, год назад стал чемпионом с «Фейеноордом». Но это не показатель, у того же тен Хага три чемпионства с «Аяксом».

Тот опыт не помог Эрику в «Манчестер Юнайтед». Слот – сомнительный выбор, мало харизмы. Зидана в «Ливерпуль» вряд ли заманят, французу хочется оперировать большим трансферным бюджетом. В португальце Амориме сомневаются, хотя по многим тактическим параметрам это самый интересный вариант для развития команды. Увы, эра Клоппа рискует завершиться серией болезненных провалов в АПЛ после неудач в Кубке Англии и Лиге Европы.