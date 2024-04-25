Стало известно, почему Хави остался в «Барселоне»

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вчера, 16:03

Сегодня «Барселона» официально объявила о том, что продолжит руководить командой в следующем сезоне.

Как сообщается, руководство «сине-гранатовых» не собиралось удерживать Хави, однако в клубе решили, что неустойка после разрыва контракта будет стоить команде слишком дорого.