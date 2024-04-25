Стало известно, почему Хави остался в «Барселоне»

Сегодня «Барселона» официально объявила о том, что Хави продолжит руководить командой в следующем сезоне.
Как сообщается, руководство «сине-гранатовых» не собиралось удерживать Хави, однако в клубе решили, что неустойка после разрыва контракта будет стоить команде слишком дорого.
Настоящий мужик сказал, что он точно уйдёт, но, как все настоящие патриоты Мес Ке Ун Клуба, он был неготов уйти, не получив все монеты до последней))
Я просто забыл про каталонский патриотизм))
Настоящий мужик сказал, что он точно уйдёт, но, как все настоящие патриоты Мес Ке Ун Клуба, он был неготов уйти, не получив все монеты до последней))
Я просто забыл про каталонский патриотизм))