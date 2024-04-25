Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2023/2024

Стало известно, почему Хави остался в «Барселоне»

вчера, 16:03

Сегодня «Барселона» официально объявила о том, что Хави продолжит руководить командой в следующем сезоне.

Как сообщается, руководство «сине-гранатовых» не собиралось удерживать Хави, однако в клубе решили, что неустойка после разрыва контракта будет стоить команде слишком дорого.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мюнхенцы дают контракт немцу, загнавшему «Локомотив» в кризис. Никто не хочет в такую «Баварию»
Сегодня, 10:00Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии2
Главный тренер «Фейеноорда» подтвердил, что может возглавить «Ливерпуль»
Вчера, 23:34
«Ливерпуль» нашёл нового тренера. Рискуют повторить судьбу «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 20:08Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии9
СлухиСульшер может возглавить сборную Канады
Вчера, 15:17
Лапорта объявил, что Хави останется главным тренером «Барселоны»
Вчера, 14:13
«Бавария» проводит переговоры с Рангником
Вчера, 12:47
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:08
глупо, странно и нуждается в опровержении !
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:19
Ну что же вы в самом-то деле. Такая красивая сказка была про верность клубу, про безмерное доверие команды и болельщиков к Хави, про путь к новым свершениям и победам! А оказалось Барсе просто не чем расчётные выплатить...
Capral
Capral
вчера в 16:19
Глупейшее заявление. Могли бы, как-то по другому объяснить ситуацию. Выставили Хави на посмешище, а себя в идиотском виде.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:13
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:09
    Несколько похожая ситуация была не давно в одном московском клубе , но там тренер всё был уволен...)
    shur
    shur
    вчера в 16:06
    ...я не читая статьи произнёс "Сколько?!"... Прямо в десятку!!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     