«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Тухелем

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» начали проводить переговоры с немцем для обсуждения его возможного назначения. Тухель еще в феврале объявил о своем уходе из «Баварии» после окончания сезона.
затем уходит из клуба.
Майнц. Боруссия. Челси. ПСЖ. Бавария.
для Джима Рэтлиффа важно, чтобы новое назначение было максимально верным. Болельщики Олд Траффорда заслужили.
МЮ нужна тактическая стабильность. самое главное - разобраться в защите.
думаю, Тухель хороший вариант) для Мейсона Маунта точно.
в Челси немец качественно развил Маунта.
Что мне нравится в немце? Он никого не боится.
имена Гвардиолы, Анчелотти, тем более Артеты.
минус - сложный характер Тухеля. Но думаю, Рэтлифф понимает это.
Проблем не должно быть.
затем уходит из клуба.
Майнц. Боруссия. Челси. ПСЖ. Бавария.
для Джима Рэтлиффа важно, чтобы новое назначение было максимально верным. Болельщики Олд Траффорда заслужили.
МЮ нужна тактическая стабильность. самое главное - разобраться в защите.
думаю, Тухель хороший вариант) для Мейсона Маунта точно.
в Челси немец качественно развил Маунта.
Что мне нравится в немце? Он никого не боится.
имена Гвардиолы, Анчелотти, тем более Артеты.
минус - сложный характер Тухеля. Но думаю, Рэтлифф понимает это.
Проблем не должно быть.
Артета сам проиграл ему матч, сыграв крайне трусливо, при том, что у "Баварии" слабое звено была оборона, но Доминатор сам эту проблему и нейтрализовал.
Конечно, я не говорю, что Тухель не сможет обыграть "Реал", по игрокам их команда не хуже, плюс есть лучший форвард в мире. Он может обыграть, но если не допустит ошибок в обороне, а у "Реала" лучшая контратака в мире, так что многое зависит от сосредоточенности.
Артета сам проиграл ему матч, сыграв крайне трусливо, при том, что у "Баварии" слабое звено была оборона, но Доминатор сам эту проблему и нейтрализовал.
Конечно, я не говорю, что Тухель не сможет обыграть "Реал", по игрокам их команда не хуже, плюс есть лучший форвард в мире. Он может обыграть, но если не допустит ошибок в обороне, а у "Реала" лучшая контратака в мире, так что многое зависит от сосредоточенности.
Да и по Челси - "на багаже" - вряд ли соответствует действительности. Челсаки при нём очень породисто играли, - Пепа с МС в том сезоне трижды обыгрывали... + ЛЧ + Суперкубок УЕФА + КЧМ выиграли. Поэтому..., поэтому.
P.S. Ну а то, что д*рак Боэли его уволил..., ну так и в ПСЖ такой же клоун рулит..., поэтому и результаты стали такие.
Да и по Челси - "на багаже" - вряд ли соответствует действительности. Челсаки при нём очень породисто играли, - Пепа с МС в том сезоне трижды обыгрывали... + ЛЧ + Суперкубок УЕФА + КЧМ выиграли. Поэтому..., поэтому.
P.S. Ну а то, что д*рак Боэли его уволил..., ну так и в ПСЖ такой же клоун рулит..., поэтому и результаты стали такие.