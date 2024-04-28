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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Тухелем

вчера, 22:03

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» начали проводить переговоры с немцем для обсуждения его возможного назначения. Тухель еще в феврале объявил о своем уходе из «Баварии» после окончания сезона.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:33
Если Бавария пройдёт Реал, это будет чисто тренерский успех и тогда уже нельзя будет сказать что Тухель провалился. Для МЮ, как по мне, он будет намного лучше чем Хаг.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Ты забыл про ПСЖ, которое под его началом стало походить на взрослую команду.
Да и по Челси - "на багаже" - вряд ли соответствует действительности. Челсаки при нём очень породисто играли, - Пепа с МС в том сезоне трижды обыгрывали... + ЛЧ + Суперкубок УЕФА + КЧМ выиграли. Поэтому..., поэтому.

P.S. Ну а то, что д*рак Боэли его уволил..., ну так и в ПСЖ такой же клоун рулит..., поэтому и результаты стали такие.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:51
Пока что все его достижения в топ-клубах - ЛЧ "на багаже". Дальше полное непонимание в "Челси" и полное непонимание в "Баварии".

Артета сам проиграл ему матч, сыграв крайне трусливо, при том, что у "Баварии" слабое звено была оборона, но Доминатор сам эту проблему и нейтрализовал.

Конечно, я не говорю, что Тухель не сможет обыграть "Реал", по игрокам их команда не хуже, плюс есть лучший форвард в мире. Он может обыграть, но если не допустит ошибок в обороне, а у "Реала" лучшая контратака в мире, так что многое зависит от сосредоточенности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:30
Томас Тухель - пришел, увидел, победил.
затем уходит из клуба.
Майнц. Боруссия. Челси. ПСЖ. Бавария.
для Джима Рэтлиффа важно, чтобы новое назначение было максимально верным. Болельщики Олд Траффорда заслужили.
МЮ нужна тактическая стабильность. самое главное - разобраться в защите.
думаю, Тухель хороший вариант) для Мейсона Маунта точно.
в Челси немец качественно развил Маунта.
Что мне нравится в немце? Он никого не боится.
имена Гвардиолы, Анчелотти, тем более Артеты.
минус - сложный характер Тухеля. Но думаю, Рэтлифф понимает это.
Проблем не должно быть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:14
Хороший ход, взять тренера, который два раза подряд провалился в топ-клубах, по крайней мере, это говорит о том, что вектор развития менять не планируется)
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