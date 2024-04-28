«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Тухелем

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вчера, 22:03

Главный тренер «Баварии» может сменить на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» начали проводить переговоры с немцем для обсуждения его возможного назначения. Тухель еще в феврале объявил о своем уходе из «Баварии» после окончания сезона.