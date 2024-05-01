Названы детали нового контракта Кварацхелии с «Наполи»

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вчера, 13:20

«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником .

Неаполитанский клуб предлагает грузину сделку до 2029 года, по которой его зарплата увеличится с 1,5 миллиона евро до 4,5 миллиона евро. Сам Хвича хотел бы получать 5 миллинов евро.

Также «Наполи» не собирается включать в новый контракт Кварацхелии сумму отступных.