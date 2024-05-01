Названы детали нового контракта Кварацхелии с «Наполи»

«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
Неаполитанский клуб предлагает грузину сделку до 2029 года, по которой его зарплата увеличится с 1,5 миллиона евро до 4,5 миллиона евро. Сам Хвича хотел бы получать 5 миллинов евро.
Также «Наполи» не собирается включать в новый контракт Кварацхелии сумму отступных.
плохо играет !
плохо играет !
Вот Вам и "Гамарджоба, генацвале"
Грузином жена?
Мне известен вокзал "Боржоми"
Априори недопустимо!)
Вот Вам и "Гамарджоба, генацвале"
Грузином жена?
Мне известен вокзал "Боржоми"
Априори недопустимо!)
Я думаю, еще и молодая жена, что-то крyтит вертит...
Я думаю, еще и молодая жена, что-то крyтит вертит...
Мну сам в недоумении....
Мну сам в недоумении....