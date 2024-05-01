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Названы детали нового контракта Кварацхелии с «Наполи»

вчера, 13:20

«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

Неаполитанский клуб предлагает грузину сделку до 2029 года, по которой его зарплата увеличится с 1,5 миллиона евро до 4,5 миллиона евро. Сам Хвича хотел бы получать 5 миллинов евро.

Также «Наполи» не собирается включать в новый контракт Кварацхелии сумму отступных.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:07
удивительно до крайности, если правда !
плохо играет !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:44
Много, но Наполи некуда деваться, раз не захотели расставаться на пике грузина
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:40
Не полетят, уровень не тот...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:39
Не факт, конечно, что она им руководит, но возможно, он и сам в этом заинтересован. Он похож на подкаблучника.)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:35
Не удивлюсь если после Месси "Золотые мячи" полетят в Хвичу)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:34
Привет Витя!

Вот Вам и "Гамарджоба, генацвале"

Грузином жена?

Мне известен вокзал "Боржоми"

Априори недопустимо!)
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:32
Нос то не треснет.... Такому работнику ещё и стабильность где то нужно найти...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:32
Типа новый "Марадона")))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:32
И не говори!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:31
Привет, Олег!!!
Я думаю, еще и молодая жена, что-то крyтит вертит...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:31
Вот так ВиктоR надоть уметь жить!
Capral
Capral
вчера в 13:29
НАХАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! При такой игре- и такие бабки?????!!!!!!!! Вот, что значит агент с рынка, по продаже дынями...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:28
Не давайте читать эту фантастику пользователю Capral....))
Мну сам в недоумении....
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:22
Ну Хвича, ну не наглей - 4,5 ляма - это тоже достойно...)))
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