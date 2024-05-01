«Лестер» продлит контракт с 37-летним Варди

Нападающий Джейми Варди продолжит выступать за «Лестер».
«Лисы» намерены предложить 37-летнему форварду новый контракт. Варди играет за «Лестер» с 2012 года.
Нападающий Джейми Варди продолжит выступать за «Лестер».
«Лисы» намерены предложить 37-летнему форварду новый контракт. Варди играет за «Лестер» с 2012 года.
Варди, да, великий чемпион Лестера.
удивительно прекрасную команду сотворит Раньери!!!
Варди, да, великий чемпион Лестера.
удивительно прекрасную команду сотворит Раньери!!!
Варди легенда!
Варди легенда!