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«Лестер» продлит контракт с 37-летним Варди

вчера, 12:35

Нападающий Джейми Варди продолжит выступать за «Лестер».

«Лисы» намерены предложить 37-летнему форварду новый контракт. Варди играет за «Лестер» с 2012 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:24
фантастический парень, символ Лестера !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:47
Варди заслужил это, респект!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
Линекер..по моему тоже выступал за Лестер многие годы
Варди, да, великий чемпион Лестера.
удивительно прекрасную команду сотворит Раньери!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:36
клуб ведет правильную политику.
Варди легенда!
gk42z7bptd7h
gk42z7bptd7h
вчера в 13:21
Для ротации вполне сойдёт ещё чемпион АПЛ 2016 года
Nipper
Nipper
вчера в 12:55
Хорошая новость, Варди олицетворение Лестера! Выход в АПЛ, пора тряхнуть стариной:)
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:48
Легенда Лестера, наверное , даже величайший игрок этого клуба
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:44
Ну если предлагают , то наверное он нужен им... да и ему хорошо для такого возраста.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:44
Еще годик в АПЛ поиграет, а там видно будет
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