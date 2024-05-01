Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ростов» согласовал контракт с Песьяковым

вчера, 09:51

«Ростов» согласовал новый контракт с вратарём Сергеем Песьяковым. Об этом сообщил спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.

На какой стадии переговоры с Песьяковым? С Сергеем всё согласовано. Ждали, когда он будет в Ростове, заедет в офис, подпишет договор. По остальным игрокам, как только будет ясность — мы вам сообщим.

Песьяков перешёл в «Ростов» из «Спартака» летом 2017 года. За ростовчан он сыграл 181 матч, пропустил 232 мяча и 50 матчей отыграл на ноль. В текущем сезоне 35-летний россиянин провёл 24 игры, пропустил 35 мячей и сыграл 7 сухих матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзанетти подтвердил, что «Интер» продлит контракты с Лаутаро и Бареллой
Сегодня, 13:26
Слухи«Боруссия» планирует продлить контракт с Хуммельсом
Сегодня, 10:53
Официально«Ливерпуль» покинет тренер вратарей, работавший в клубе 15 лет
Сегодня, 00:23
Смолов пока не выполнил условия для продления контракта с «Динамо»
Вчера, 23:51
Лунин близок к продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 16:32
Президент «Баварии» о Сане: «Конечно, мы хотим, чтобы он остался»
Вчера, 13:52
Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 10:17, ред.
Ростов согласовал новый контракт с какой-то подозрительной личностью из Тарасовки на 15 дополнительных вратарских привозов за сезон
Аксинья
Аксинья ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 10:17
А если перестанет привозы делать то и перегонит))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:13
По сухарям скоро Акинфеева догонит!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 