«Ростов» согласовал контракт с Песьяковым

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вчера, 09:51

«Ростов» согласовал новый контракт с вратарём . Об этом сообщил спортивный директор ростовчан .

На какой стадии переговоры с Песьяковым? С Сергеем всё согласовано. Ждали, когда он будет в Ростове, заедет в офис, подпишет договор. По остальным игрокам, как только будет ясность — мы вам сообщим.

Песьяков перешёл в «Ростов» из «Спартака» летом 2017 года. За ростовчан он сыграл 181 матч, пропустил 232 мяча и 50 матчей отыграл на ноль. В текущем сезоне 35-летний россиянин провёл 24 игры, пропустил 35 мячей и сыграл 7 сухих матчей.