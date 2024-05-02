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Рангник не возглавит «Баварию»

вчера, 11:32

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отказался возглавлять «Баварию».

Переговоры между клубом и специалистом находились на завершающей стадии.

Теперь мюнхенцам придётся вернуться к поиску замены Томасу Тухелю.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:53
и это не впервые.
Тухель и Моуриньо часто ищут виноватых среди лидеров команд.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:36
В общем-то даже по послематчевому интервью было понятно, почему он конфликтует, он всю вину за результат возложил на Кима, конкретно сказал, что "Бавария" должна была бы выигрывать, если бы не он.
Incredulous
Incredulous ответ BAYERN19000 (раскрыть)
вчера в 14:50, ред.
Это всё слова, и не больше.
Вот недавно в одной испанской сине-гранатовой команде тренер тоже говорил, что уходит, и ничто уже не сможет повлиять на это решение. Сказал как отрезал! Мужик! Что было дальше все видели)
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:44
Гендиректор Баварии Дрезен сказал что даже если Бавария выиграет ЛЧ, то они вместе с Тухелем обрадуются, а затем разойдутся по разные стороны.
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:35
Тухель не останется, Зидана точно не будет, Флик тоже, скорее теперь рассмотрят Де Дзерби и Аморима, или до 2025 года назначут временного тренера чтобы потом Клоппа звать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:15
если Тухель возьмет кубок ЛЧ, и остается в Баварии, то тогда полкоманды на выход))) раз Тухель конфликтует с игроками, а именно:
Киммих. Горецка.Томас Мюллер.
де Лигт - тренере не нравится его стиль игры))) требует больше вертикальных.
Серж Гнабри - тренер снова говорит, что он забьет РЕалу. а Серж не забивает))))
Дэвис - лактоза для Мадрида. есть еще Упамекано.
внутренние проблемы мюнхенцев отражают хаос и побитость на поле.
еще один шанс для Байер, Боруссии и Штутгарта в 2024-25.
клубу выгодней и проще поддержать игроков, чем Томаса.
значит, будут новости про Зидана.
gtzr7akbchrp
gtzr7akbchrp
вчера в 13:29
Видать кто-то в последний момент изменил требования.
112910415
112910415
вчера в 13:28
можно предположить, что объёмы полномочий и границы свободы не устроили его !
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:08
Ральф свободно и плодотворно ведёт сборную Австрии, вот на Евро сыграют, дальше отбор на ЧМ и возможно он их туда выведет
Тем более из именитых клубов у него числится только МЮ (не в обиду остальным) с которым у него вышло не очень
Поэтому пускай от него отстанут уже и дадут творить историю сборной Австрии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:50
Это история со счастливым концом для Баварии !)
4ptxmvcfagxe
4ptxmvcfagxe
вчера в 12:35
Значит для Баварии есть ещё выбор лучше хорошо подумать и затем решать...
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:34
Если Бавария пройдёт Реал, то точно оставят Тухеля. А если ещё и ЛЧ выиграют, то ещё и жирный контракт немцу подарят.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:27
Сдался без боя
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:06
Локомотив видимо ждёт... Из тренеров... Куда кривая выведет...
112910415
112910415
вчера в 11:48
э-э, позвольте !
мы уже привыкли к версии с Рангником ! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:45
Не срослось. Походу оставят Тухеля
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