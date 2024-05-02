Рангник не возглавит «Баварию»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отказался возглавлять «Баварию».
Переговоры между клубом и специалистом находились на завершающей стадии.
Теперь мюнхенцам придётся вернуться к поиску замены Томасу Тухелю.
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отказался возглавлять «Баварию».
Переговоры между клубом и специалистом находились на завершающей стадии.
Теперь мюнхенцам придётся вернуться к поиску замены Томасу Тухелю.
Киммих. Горецка.Томас Мюллер.
де Лигт - тренере не нравится его стиль игры))) требует больше вертикальных.
Серж Гнабри - тренер снова говорит, что он забьет РЕалу. а Серж не забивает))))
Дэвис - лактоза для Мадрида. есть еще Упамекано.
внутренние проблемы мюнхенцев отражают хаос и побитость на поле.
еще один шанс для Байер, Боруссии и Штутгарта в 2024-25.
клубу выгодней и проще поддержать игроков, чем Томаса.
значит, будут новости про Зидана.
Киммих. Горецка.Томас Мюллер.
де Лигт - тренере не нравится его стиль игры))) требует больше вертикальных.
Серж Гнабри - тренер снова говорит, что он забьет РЕалу. а Серж не забивает))))
Дэвис - лактоза для Мадрида. есть еще Упамекано.
внутренние проблемы мюнхенцев отражают хаос и побитость на поле.
еще один шанс для Байер, Боруссии и Штутгарта в 2024-25.
клубу выгодней и проще поддержать игроков, чем Томаса.
значит, будут новости про Зидана.