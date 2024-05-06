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Стало известно, какой контракт «Крылья Советов» предлагают Песьякову

вчера, 09:45

Голкипер Сергей Песьяков, вероятно, покинет «Ростов» ближайшим летом.

«Крылья Советов» предложили футболисту соглашение на один год с опцией продления еще на один сезон.

За южан вратарь выступает с 2017 года.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:09
А зачем он Крыльям?
Сп62
Сп62
вчера в 13:03
А кто ж в Ростове мячи рзыгрывать будет? Пропадут.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:38
Теперь слово за "Ростовом".
112910415
112910415
вчера в 11:20
видно, Крылья заметно больше предложили !
как-то мгновенно кипер передумал продлять контракт с Ростовом ...
Интерес
Интерес
вчера в 10:08
Только с опцией "На матч со "Спартаком" не выходить".
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:02
Посмотрим... Может Ростов че предложит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:52
По деньгам договорятся?...
Гость
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