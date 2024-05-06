Стало известно, какой контракт «Крылья Советов» предлагают Песьякову

Голкипер Сергей Песьяков, вероятно, покинет «Ростов» ближайшим летом.
«Крылья Советов» предложили футболисту соглашение на один год с опцией продления еще на один сезон.
За южан вратарь выступает с 2017 года.
Голкипер Сергей Песьяков, вероятно, покинет «Ростов» ближайшим летом.
«Крылья Советов» предложили футболисту соглашение на один год с опцией продления еще на один сезон.
За южан вратарь выступает с 2017 года.
как-то мгновенно кипер передумал продлять контракт с Ростовом ...
как-то мгновенно кипер передумал продлять контракт с Ростовом ...