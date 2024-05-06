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«Атлетико» ведёт переговоры о продлении Гризманна

сегодня, 00:44

«Атлетико Мадрид» хочет продлить контракт с нападающим Антуаном Гризманном.

Клуб уже начал переговоры с французом. Он готов предложить футболисту контракт на любой срок.

Действующее соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:41
однозначно продлять, без вопросов !
лучший !
83vje9fbcect
83vje9fbcect
сегодня в 04:55
Гризманн заслужил продление контракта, лучший игрок Атлетико последних лет
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