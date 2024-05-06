«Атлетико» ведёт переговоры о продлении Гризманна

«Атлетико Мадрид» хочет продлить контракт с нападающим Антуаном Гризманном.
Клуб уже начал переговоры с французом. Он готов предложить футболисту контракт на любой срок.
Действующее соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до лета 2026 года.
«Атлетико Мадрид» хочет продлить контракт с нападающим Антуаном Гризманном.
Клуб уже начал переговоры с французом. Он готов предложить футболисту контракт на любой срок.
Действующее соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до лета 2026 года.
лучший !
лучший !