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Флик готов вернуться в «Баварию»

вчера, 09:39

Ханс-Дитер Флик готов снова стать главным тренером «Баварии» при определённых обстоятельствах. Для 59-летнего специалиста мюнхенский клуб является особенным. Флик может вернуться в «Баварию» с Тони Тапаловичем, который не только тренер вратарей, но и один из ассистентов немца. При этом нынешний наставник голкиперов мюнхенцев Михаэль Рехнер сохранит свою должность.

Напомним, Флик возглавлял «Баварию» на протяжении двух сезонов. Вместе с мюнхенцами он выиграл все возможные трофеи. В сентября 2023 года Флик покинул сборную Германии, с тех пор он находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:58
кандидатуру Флика можно только приветствовать !
именно он и нужен !
galem72
galem72
вчера в 09:52
При смене коача в Баварии, это, наверное, самый удачный вариант для клуба.
cj582cpkfa94
cj582cpkfa94
вчера в 09:43
Неплохой кандидат на Баварию
Гость
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