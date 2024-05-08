Флик готов вернуться в «Баварию»

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вчера, 09:39

готов снова стать главным тренером «Баварии» при определённых обстоятельствах. Для 59-летнего специалиста мюнхенский клуб является особенным. Флик может вернуться в «Баварию» с Тони Тапаловичем, который не только тренер вратарей, но и один из ассистентов немца. При этом нынешний наставник голкиперов мюнхенцев Михаэль Рехнер сохранит свою должность.

Напомним, Флик возглавлял «Баварию» на протяжении двух сезонов. Вместе с мюнхенцами он выиграл все возможные трофеи. В сентября 2023 года Флик покинул сборную Германии, с тех пор он находится в статусе свободного агента.