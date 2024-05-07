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Главный тренер «Аль-Иттихада» может возглавить «Баварию»

вчера, 16:13

«Бавария» продолжает поиски главного тренера на следующий сезон.

По данным источника, мюнхенский клуб рассматривает вариант с назначением наставника «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо.

В приглашении аргентинца также заинтересованы «Милан» и «Фенербахче». Однако разрыв контракта Гальярдо с «Аль-Иттихадом» может являться проблемой.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:47
Игрока индейца, я бы ещё понял, но тренер–индеец, это уже слишком…😂
Ron09
Ron09 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 00:09
Флик это как Диматео одноразовый тренер на большее не тянет
Palex
Palex ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 23:57
Уже вернулись к его кандидатуре
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:50
Ты серьёзно думаешь что эти слухи и сплетни выдуманные журналистами про нового тренера Баварии руководство рассматривает? Там где-то 80% жёлтая утка, реально хотели назначить только Нагеля, Алонсо и Рангника. Остальные фантазии мусорных журналист
galem72
galem72
вчера в 22:03
С таким же успехом этот Marcel Moeller может отправить Черчесова тренировать Барселону.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:35
Получше этого физрука никого не смогли найти? Он Иттихад из чемпиона в середняка превратил.
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:02
Непонятно, почему руководство Баварии не хочет рассматривать Флика
на пост главного тренера, а рассматривает каких-то странных и малоизвестных кандидатов? Почему бы не дать ему ещё один шанс проявить себя? Тем более, что Бавария не чужой для него клуб, он уже тренировал мюнхенский клуб и весьма успешно. Флик в своё время завоевал 7 трофеев с Баварией, включая Кубок ЛЧ. Неужели они забыли об этом?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 19:23
В это время где-то в Германии Флик сидит без работы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:32
Вот карьера)))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:19
это байки, если кто и нужен так тренер типа Флика
yudrra2h8hb4
yudrra2h8hb4
вчера в 18:03
После арабских зарплат на баварские гроши...
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 17:25
ой да поставьте Клозе или Мюллеру скажите заканчивать и играющим тренером сделайте. буде все хорошо. явно лучше тренеров из Аравии. уже один из аравии в Барсу пришел, все уйти не может
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:25, ред.
Чушь какая-то или чьи-то больные фантазии.
Даже в чемпионате Саудовской Аравии этот клуб занимает пятое место . А что будет в Бундеслиги даже предсказать тяжело, где будет Бавария.
112910415
112910415
вчера в 17:16
ох, какая проблема с тренером ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:23
Почему бы и нет! Может все получится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:18
Трудно подобрать тренера для Баварии. Слишком большая ответственность...
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