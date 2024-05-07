Главный тренер «Аль-Иттихада» может возглавить «Баварию»

1715087635

вчера, 16:13

«Бавария» продолжает поиски главного тренера на следующий сезон.

По данным источника, мюнхенский клуб рассматривает вариант с назначением наставника «Аль-Иттихада» .

В приглашении аргентинца также заинтересованы «Милан» и «Фенербахче». Однако разрыв контракта Гальярдо с «Аль-Иттихадом» может являться проблемой.