Главный тренер «Аль-Иттихада» может возглавить «Баварию»

«Бавария» продолжает поиски главного тренера на следующий сезон.
По данным источника, мюнхенский клуб рассматривает вариант с назначением наставника «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо.
В приглашении аргентинца также заинтересованы «Милан» и «Фенербахче». Однако разрыв контракта Гальярдо с «Аль-Иттихадом» может являться проблемой.
на пост главного тренера, а рассматривает каких-то странных и малоизвестных кандидатов? Почему бы не дать ему ещё один шанс проявить себя? Тем более, что Бавария не чужой для него клуб, он уже тренировал мюнхенский клуб и весьма успешно. Флик в своё время завоевал 7 трофеев с Баварией, включая Кубок ЛЧ. Неужели они забыли об этом?
на пост главного тренера, а рассматривает каких-то странных и малоизвестных кандидатов? Почему бы не дать ему ещё один шанс проявить себя? Тем более, что Бавария не чужой для него клуб, он уже тренировал мюнхенский клуб и весьма успешно. Флик в своё время завоевал 7 трофеев с Баварией, включая Кубок ЛЧ. Неужели они забыли об этом?