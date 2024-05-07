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Саутгейт — основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:59

«Манчестер Юнайтед» может сменить тренера летом.

По информации источника, приоритетной целью клуба является приглашение на тренерский мостик рулевого сборной Англии Гарета Саутгейта. В МЮ убеждены, что он идеальный тренер, который сможет направить клуб в правильное русло и стать лидером проекта.

Стороны пока не заключили соглашения, но переговоры продвигаются хорошо. Отмечается, что целью манкунианцев является заключение контракта в ближайшие недели. Объявление о назначении может состояться после чемпионата Европы-2024.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:12
Не могу дать нормальную оценку работе Саутгейта. Он вроде как и прогрессирует со сборной об этом говорят результаты.... четвертое место на ЧМ в России, третье место в Лиге Наций, второе место на ЧЕ, но в то же время имея такое талантливое поколение мололых англичан, думаю болельщики ждали от него большего
В чем будет плюс для МЮ его назначение?!?? Собрать костяк из игроков сборной ему неполучитя, максиму прикупят двух трех игроков а значит придется работать с теми что есть, ну или избавиться от всех пассажиров ЭТХ и собирать новую команду,но на это нужно время,дадут ли его в МЮ?!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:22
Час от часу не легче 😳
shur
shur ответ ub5sxmgj7e6y (раскрыть)
сегодня в 10:04
....ребятушки, дайте ему хотя бы Европу выиграть, а уж потом , сейчас
совсем не время, тем более поднимать с нуля МЮ.....!!!!!!!
galem72
galem72
сегодня в 09:49
Надеюсь, эта "новость" ничего общего с реальностью не имеет.
Клубная тренерская карьера у Саута с Мидлами в АПЛ, мягко говоря, не задалась, когда он утопил клуб в Ч.шип. Со сборкой он строит унылый фут. Даже в голове не укладывается, зачем руководству Юнайтед обращать внимание на этого блеклого тренера. Да и самому Сауту в сборке комфортно сидится.
sihafazatron
sihafazatron ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 09:42
хах)) просто мое мнение....Мне вот совсем не нравится этот специалист и тот футбол, который он ставит.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:36, ред.
МЮ чистят чуть ли не каждый год. То что пресса не будет поливать грязью, я думаю это утопия. Прессе по барабану кого поносить. Гвардиолу, 10Хага или Саутгейта. То что с его помощью будет проще подписать названных Вами игроков, меня одолевают сомнения. В первую очередь потому что у них есть агенты и они будут с ними решать, и если договорятся по деньгам и срокам, то подпишут. На счёт обстановки в клубе и по остальным пунктам согласен с Вами.
112910415
112910415
сегодня в 08:05
как раз Саутгейт сумеет оздоровить команду ... пусть будет !
bxzhp3j25ttc
bxzhp3j25ttc
сегодня в 06:42
Статус тренера соответствует статусу клуба.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 02:17
Вы в этом абсолютно уверены?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:35
если на это все смотреть с одной стороны, то да Саутгейт аут сразу.
но если найти пользу по его назначение...
имеется ввиду чистка состава и перестройка.
решение внутренних проблем.
здесь самое главное это его авторитет в Англии.
давление на клуб упадет со стороны СМИ.
уже так не будут поливать грязью МЮ.
в составе красных много британцев, которые позорят клуб.
их как раз перевоспитает Саутгейт.
а еще, Саутгейт тот тренер, который не будет требовать трансферов и жаловаться, что у него нет мбаппе.
да, е7о футбол не будет лучший.
его задача удержать клуб на плаву, и заниматься раздевалкой.
Саутгейт точно не величайший тактик, но в его способностях улучшать
обстановку в команде нет ни малейших сомнений.
и главное - Рэтклифф заинтересован в подписании, прежде всего
талантливых английских футболистов.
очевидно, что это связано с желанием усилить ДНК Манчестер Юнайтед.
Саутгейт подходит под эту задумку.
Будет проще всего с помощью главного тренера сборной Англии
подписать Марк Гуэхи, Эберечи Эзе и Олли Уоткинс.
еще Брэнтуэйт. А может и Олисе?!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:10
До окончания ЧЕ-2024 - "ещё столько воды утечёт"...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:08
Физрукгейт и против условных Лутонов будет от обороны играть))
ub5sxmgj7e6y
ub5sxmgj7e6y
сегодня в 00:04
Смена тренера назрела давно. Тренер сборной хорошая кандидатура
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