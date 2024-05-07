Саутгейт — основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:59

«Манчестер Юнайтед» может сменить тренера летом.

По информации источника, приоритетной целью клуба является приглашение на тренерский мостик рулевого сборной Англии . В МЮ убеждены, что он идеальный тренер, который сможет направить клуб в правильное русло и стать лидером проекта.

Стороны пока не заключили соглашения, но переговоры продвигаются хорошо. Отмечается, что целью манкунианцев является заключение контракта в ближайшие недели. Объявление о назначении может состояться после чемпионата Европы-2024.