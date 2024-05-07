Саутгейт — основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может сменить тренера летом.
По информации источника, приоритетной целью клуба является приглашение на тренерский мостик рулевого сборной Англии Гарета Саутгейта. В МЮ убеждены, что он идеальный тренер, который сможет направить клуб в правильное русло и стать лидером проекта.
Стороны пока не заключили соглашения, но переговоры продвигаются хорошо. Отмечается, что целью манкунианцев является заключение контракта в ближайшие недели. Объявление о назначении может состояться после чемпионата Европы-2024.
но если найти пользу по его назначение...
имеется ввиду чистка состава и перестройка.
решение внутренних проблем.
здесь самое главное это его авторитет в Англии.
давление на клуб упадет со стороны СМИ.
уже так не будут поливать грязью МЮ.
в составе красных много британцев, которые позорят клуб.
их как раз перевоспитает Саутгейт.
а еще, Саутгейт тот тренер, который не будет требовать трансферов и жаловаться, что у него нет мбаппе.
да, е7о футбол не будет лучший.
его задача удержать клуб на плаву, и заниматься раздевалкой.
Саутгейт точно не величайший тактик, но в его способностях улучшать
обстановку в команде нет ни малейших сомнений.
и главное - Рэтклифф заинтересован в подписании, прежде всего
талантливых английских футболистов.
очевидно, что это связано с желанием усилить ДНК Манчестер Юнайтед.
Саутгейт подходит под эту задумку.
Будет проще всего с помощью главного тренера сборной Англии
подписать Марк Гуэхи, Эберечи Эзе и Олли Уоткинс.
еще Брэнтуэйт. А может и Олисе?!
но если найти пользу по его назначение...
имеется ввиду чистка состава и перестройка.
решение внутренних проблем.
здесь самое главное это его авторитет в Англии.
давление на клуб упадет со стороны СМИ.
уже так не будут поливать грязью МЮ.
в составе красных много британцев, которые позорят клуб.
их как раз перевоспитает Саутгейт.
а еще, Саутгейт тот тренер, который не будет требовать трансферов и жаловаться, что у него нет мбаппе.
да, е7о футбол не будет лучший.
его задача удержать клуб на плаву, и заниматься раздевалкой.
Саутгейт точно не величайший тактик, но в его способностях улучшать
обстановку в команде нет ни малейших сомнений.
и главное - Рэтклифф заинтересован в подписании, прежде всего
талантливых английских футболистов.
очевидно, что это связано с желанием усилить ДНК Манчестер Юнайтед.
Саутгейт подходит под эту задумку.
Будет проще всего с помощью главного тренера сборной Англии
подписать Марк Гуэхи, Эберечи Эзе и Олли Уоткинс.
еще Брэнтуэйт. А может и Олисе?!