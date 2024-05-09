Стало известно, сколько «Наполи» хочет получить за Кварацхелию

«Наполи» планирует заработать на возможной продаже нападающего Хвичи Кварацхелии внушительную сумму.
Речь идет о 120-130 млн евро, но президент клуба Аурелио Де Лаурентис не хотел бы отпускать игрока. Неаполитанцы работают над продлением контракта с футболистом.
По слухам, у нападающего есть шансы продолжить карьеру в Испании.
потерпи меня до 15-ого, на фазенде калатун,однако! А пока повоюем!!!
потерпи меня до 15-ого, на фазенде калатун,однако! А пока повоюем!!!
Я за тебя рад!!! По себе знаю, что значит победа любимого клуба, хотя, признаться- давненько не испытывал этого чувства...
Ты опять, на дачу? Ну давай, я на связи!!! Удачи, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я за тебя рад!!! По себе знаю, что значит победа любимого клуба, хотя, признаться- давненько не испытывал этого чувства...
Ты опять, на дачу? Ну давай, я на связи!!! Удачи, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хотя, знаешь, у него есть шанс показать себя и поднять себе цену- это ЧЕ. Но его сборная не способна на большие подвиги. Но, блеснуть, хотябы в гупповом турнире- он может.
Хотя, знаешь, у него есть шанс показать себя и поднять себе цену- это ЧЕ. Но его сборная не способна на большие подвиги. Но, блеснуть, хотябы в гупповом турнире- он может.
Кейна видел? Мусиалу? ноль трофеев.
Футбол, футболисты, трофеи это всё разные вещи, агенты пусть покушают хлеб , а нам зрелище
Кейна видел? Мусиалу? ноль трофеев.
Футбол, футболисты, трофеи это всё разные вещи, агенты пусть покушают хлеб , а нам зрелище
на усиленную тактическую и моральную подготовку к 1 июня,всех благ!!!
на усиленную тактическую и моральную подготовку к 1 июня,всех благ!!!
Я думаю Химки- вполне приемлемо...
Я думаю Химки- вполне приемлемо...
Рубин тоже наверное хотел за Сутормина 120-130 млн евро....а Зенит дал чуть меньше...
Рубин тоже наверное хотел за Сутормина 120-130 млн евро....а Зенит дал чуть меньше...
денег мало. стадионы развалины. договорные скандалы. связи с мафиози.
и тут Хвича Кварацхелия радует своей игрой.
получается, на безрыбье и рак щука.
денег мало. стадионы развалины. договорные скандалы. связи с мафиози.
и тут Хвича Кварацхелия радует своей игрой.
получается, на безрыбье и рак щука.