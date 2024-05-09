Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Стало известно, сколько «Наполи» хочет получить за Кварацхелию

вчера, 17:14

«Наполи» планирует заработать на возможной продаже нападающего Хвичи Кварацхелии внушительную сумму.

Речь идет о 120-130 млн евро, но президент клуба Аурелио Де Лаурентис не хотел бы отпускать игрока. Неаполитанцы работают над продлением контракта с футболистом.

По слухам, у нападающего есть шансы продолжить карьеру в Испании.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПрезидент «Аталанты» подтвердил намерение выкупить де Кетеларе у «Милана»
Сегодня, 11:37
СлухиПСЖ может заменить Мбаппе лучшим бомбардиром чемпионата Португалии
Сегодня, 10:11
Хави Симонс не вернётся в ПСЖ
Сегодня, 09:55
«Марсель» не станет выкупать Корреа
Сегодня, 09:36
Слухи«Боруссия» Дортмунд хочет усилиться нападающим «Челси»
Вчера, 22:38
Агент Джорджевича рассказал об интересе российских клубов к игроку
Вчера, 20:34
Сортировать
Все комментарии
Meg A snake
Meg A snake ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:51
    Евгений Воробьёв
    Евгений Воробьёв
    сегодня в 05:35
    И ведь кто-то же заплатит за него столько, условный ПСЖ
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:15, ред.
    Ильин был уникальный футболист!!! Каждый пас, каждая передача- всегда на нужной высоте, с точностью выверенной до сантиметра!!! Когдато читал статью о нем. Выдающийся футболист был!!! Ты както фотки выставлял, с ДИНАМО, так вот, там, в первом ряду, был, тот самый С.Ильин...
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:07, ред.
    ...мой отец из Коломны, так вот он говорил что Сергей Сергеевич Ильин мне каким то дядькой приходится тайна покрытая мраком, теперь точно никто не ответит...!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 20:50
    А прикольный, раньше был футбол- скажи? А мяч, шнуровочный, если в лоб попадет, то это, всё- гайки!!! Еще и квадратные штанги. Но, Батя, мой, тот футбол боготворил, футбол 40-50х!!!
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 20:44
    Не завидуй, в Германии погода плохая, сегодня жара, завтра холод, сырость и мерзость. А самое страшное- плесень в домах!!!
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:36
    Вот тут я тебе завидую!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:25
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 20:17
    А у нас погодейка налаживается, сегодня +20.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:05
    ...должен тебя "разочаровать", мой скромный единомышленник ещё
    потерпи меня до 15-ого, на фазенде калатун,однако! А пока повоюем!!!
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:54
    Это да, агент у него- тот еще ЖУЧАРА. Сколько купил заказус- от известных людей.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Приветище, Старина!!!
    Я за тебя рад!!! По себе знаю, что значит победа любимого клуба, хотя, признаться- давненько не испытывал этого чувства...

    Ты опять, на дачу? Ну давай, я на связи!!! Удачи, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:53
    я верю в возможности агентов) тут не про футбольные способности новость)
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:49
    А ты, что, по-прежнему в него веришь, в эту подделку?)))
    Хотя, знаешь, у него есть шанс показать себя и поднять себе цену- это ЧЕ. Но его сборная не способна на большие подвиги. Но, блеснуть, хотябы в гупповом турнире- он может.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:45, ред.
    Виктор, привет! а вот и посмотрим.
    Кейна видел? Мусиалу? ноль трофеев.
    Футбол, футболисты, трофеи это всё разные вещи, агенты пусть покушают хлеб , а нам зрелище
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:44
    ...Салют,на душе так хорошо, как будто один известных московский клуб чемпионство оформил! Сегодня в Ясенево(район столицы) были на концерте памяти солдат наших ,помянули...! Перехожу
    на усиленную тактическую и моральную подготовку к 1 июня,всех благ!!!
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Привет, Яков!!!
    Я думаю Химки- вполне приемлемо...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:03
    Хвиче подошёл бы псж, у них там сейчас совсем всё плохо
    Capral
    Capral ответ ecvxdyszjzp9 (раскрыть)
    вчера в 19:02
    Много. В лучшем случае 30-40, исходя, из его нынешнего состояния...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:49
    Дело не в том кто сколько хочет получить...а кто сколько заплатит....
    Рубин тоже наверное хотел за Сутормина 120-130 млн евро....а Зенит дал чуть меньше...
    ecvxdyszjzp9
    ecvxdyszjzp9
    вчера в 18:31
    За грузина и полтос-то красная цена
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 17:47
    в Серии А давно нет топовых игроков.
    денег мало. стадионы развалины. договорные скандалы. связи с мафиози.
    и тут Хвича Кварацхелия радует своей игрой.
    получается, на безрыбье и рак щука.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:42
    Сколько, сколько?! За эту фальшивку- такие бабки?! Буржуины недорезанные, совсем мозги про....ли!!!!!!!
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 17:37, ред.
    У руководства Наполи видимо какая-то своя, альтернативная реальность.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     