Стало известно, сколько «Наполи» хочет получить за Кварацхелию

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вчера, 17:14

«Наполи» планирует заработать на возможной продаже нападающего внушительную сумму.

Речь идет о 120-130 млн евро, но президент клуба не хотел бы отпускать игрока. Неаполитанцы работают над продлением контракта с футболистом.

По слухам, у нападающего есть шансы продолжить карьеру в Испании.