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Ройс провёл предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити»

вчера, 09:57

Полузащитник Марко Ройс может продолжить карьеру в МЛС.

По информации источника, игрок провёл предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити», но процесс находится на ранней стадии. Также у футболиста есть широкий спектр вариантов продолжения карьеры.

Летом хавбек покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании срока контракта.

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
вчера в 17:14
Ждем в Сент Луисе,было бы замечательно.
Тем более бывший напарник Бюрки тоже тут.
galem72
galem72
вчера в 11:36
Своё большому футболу Ройс уже отдал с лихвой. Жаль только, что не получилось на чемпионатах блеснуть на пике формы из-за травм, особенно на том победном для ФРГ ЧМ14.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:23
похоже, собирается завершить свою карьеру за границей.
Ройса связывают с клубами Турции и Саудовской Аравии.
но скорей всего перейдет в Сент Луис.
Всё из за за его дружбы с вратарем Сент-Луиса Романом Бурки.
должны помнить этого вратаря, несколько лет провел в Дортмунде.
в 2022 году Бурки в МЛС.
Но пока все на уровне слухов.
так как футбольный клуб Сент-Луис еще не внес Ройса
в свой список новичков (процедура MLS, которая, по сути, исключает
возможность подписания игрока любым другим клубом американской лиги)
то Ройса может или в Турцию, или в КСА, а может в МЛС, но в другой клуб.
примеру, Лос-Анджелес Гэлакси желает Ройса в свою команду и
имеет больше шансов на немца.
Гэлакси собирают интересный проект.
есть вингеры Джозеф Пэйнтсил и бразилец Габриэль Пек.
Рики Пуча из Барселоны перебрался в ЛАГ.
и хотят подписать великого Оливье Жиру!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:03
Ну а что правильно.... можно и на заработки в податься. Заработать на заслуженный отдых денежку.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:16, ред.
Ройсу уже 34. Трудновато уже на высоком уровне в европейских первенствах играть, тем более в Бундеслиге. И если приглашают в МЛС или к шейхам в СА, то почему бы нет? Отличный вариант для продолжение карьеры и хороший калым для известных возрастных футболистов. И напрягаться сильно не надо, и бабла столько платят, хоть "лопатой греби", хоть в "бочке соли".
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