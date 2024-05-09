Ройс провёл предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити»

Полузащитник Марко Ройс может продолжить карьеру в МЛС.
По информации источника, игрок провёл предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити», но процесс находится на ранней стадии. Также у футболиста есть широкий спектр вариантов продолжения карьеры.
Летом хавбек покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании срока контракта.
Тем более бывший напарник Бюрки тоже тут.
Тем более бывший напарник Бюрки тоже тут.
Ройса связывают с клубами Турции и Саудовской Аравии.
но скорей всего перейдет в Сент Луис.
Всё из за за его дружбы с вратарем Сент-Луиса Романом Бурки.
должны помнить этого вратаря, несколько лет провел в Дортмунде.
в 2022 году Бурки в МЛС.
Но пока все на уровне слухов.
так как футбольный клуб Сент-Луис еще не внес Ройса
в свой список новичков (процедура MLS, которая, по сути, исключает
возможность подписания игрока любым другим клубом американской лиги)
то Ройса может или в Турцию, или в КСА, а может в МЛС, но в другой клуб.
примеру, Лос-Анджелес Гэлакси желает Ройса в свою команду и
имеет больше шансов на немца.
Гэлакси собирают интересный проект.
есть вингеры Джозеф Пэйнтсил и бразилец Габриэль Пек.
Рики Пуча из Барселоны перебрался в ЛАГ.
и хотят подписать великого Оливье Жиру!
Ройса связывают с клубами Турции и Саудовской Аравии.
но скорей всего перейдет в Сент Луис.
Всё из за за его дружбы с вратарем Сент-Луиса Романом Бурки.
должны помнить этого вратаря, несколько лет провел в Дортмунде.
в 2022 году Бурки в МЛС.
Но пока все на уровне слухов.
так как футбольный клуб Сент-Луис еще не внес Ройса
в свой список новичков (процедура MLS, которая, по сути, исключает
возможность подписания игрока любым другим клубом американской лиги)
то Ройса может или в Турцию, или в КСА, а может в МЛС, но в другой клуб.
примеру, Лос-Анджелес Гэлакси желает Ройса в свою команду и
имеет больше шансов на немца.
Гэлакси собирают интересный проект.
есть вингеры Джозеф Пэйнтсил и бразилец Габриэль Пек.
Рики Пуча из Барселоны перебрался в ЛАГ.
и хотят подписать великого Оливье Жиру!