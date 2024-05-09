Ройс провёл предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити»

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вчера, 09:57

Полузащитник может продолжить карьеру в МЛС .

По информации источника, игрок провёл предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити», но процесс находится на ранней стадии. Также у футболиста есть широкий спектр вариантов продолжения карьеры.

Летом хавбек покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании срока контракта.