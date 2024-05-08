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Киммих хотел бы перейти в «Барселону»

вчера, 17:58

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих хочет стать футболистом «Барселоны».

Немец ждёт предложения от каталонцев, ему интересно поработать под руководством главного тренера команды Хави.

Нынешний контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 21:28
...какие всё таки странные эти парни кому под 30-цать или уже за,
Киммих один из фундаментальных игроков Баварии, если всё в порядке, игра порою складывается лично от его умения и возможностей, зачем куда то уходить, доигрывай и с великим почтением тебя проводят на гвоздь благодарные мюнхенцы, не так ли...?!
112910415
112910415
вчера в 19:19
вот и славно, так тому и быть
shlomo
shlomo
вчера в 18:38
Желание может быть и хорошее, но Барса сейчас нищая...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:33
Левандовски походу рассказал, как хорошо там платят 😁 поэтому и хочет поработать с гениальным и лучшим тренером современности Хави
Incredulous
Incredulous ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:24
И пригласят Тухеля))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:10
Будет иронично если Киммих летом перейдет в Барсу, а в сентябре уволят Хави))
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