Киммих хотел бы перейти в «Барселону»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих хочет стать футболистом «Барселоны».
Немец ждёт предложения от каталонцев, ему интересно поработать под руководством главного тренера команды Хави.
Нынешний контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года.
Киммих один из фундаментальных игроков Баварии, если всё в порядке, игра порою складывается лично от его умения и возможностей, зачем куда то уходить, доигрывай и с великим почтением тебя проводят на гвоздь благодарные мюнхенцы, не так ли...?!
Киммих один из фундаментальных игроков Баварии, если всё в порядке, игра порою складывается лично от его умения и возможностей, зачем куда то уходить, доигрывай и с великим почтением тебя проводят на гвоздь благодарные мюнхенцы, не так ли...?!