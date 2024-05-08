Киммих хотел бы перейти в «Барселону»

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вчера, 17:58

Полузащитник «Баварии» хочет стать футболистом «Барселоны».

Немец ждёт предложения от каталонцев, ему интересно поработать под руководством главного тренера команды Хави.

Нынешний контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года.